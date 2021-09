Colegios ya aplican test Covid con costo a los papás

De resultar algún grupo positivo entonces se le hace una segunda prueba a todo el grupo, si no al mismo se le descarta como posible caso.

"La situación es que vas una vez, -los lunes, por ejemplo-, les hacen las pruebas y los que salgan positivos tienen que volver a ir a prueba, porque has de cuenta que es por salón, por cada 10 niños", señaló la mujer, quien tiene dos niños en dicha institución.

Las madres de familia dijeron que, además, la aplicación resulta inoperante pues el lunes pasado tardaron hasta cinco horas en la fila, por lo que los niños no pudieron tener clases.

"Ahorita en esta semana que ya hubo, lo maneja como pool, entonces ya varios pool hubo falsos positivos, entonces no sé, según ellos, que son excelentes, pero me hicieron ir al día siguiente y ninguno salió positivo.

"Están haciendo pruebas a puros niños que no tienen síntomas, no hay porqué hacerles prueba constante, porque no tienen síntomas", comentó otra madre de familia.

Además del pago consideraron que es molesto y estresante utilizar cada semana el hisopo con sus hijos.

Esta medida, dijeron, se aplicó en otras partes del mundo, donde los colegios nunca cerraron y cuando no había vacuna. Y en el caso actual, ya todos los maestros están inoculados.