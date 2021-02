Clausuran bar María Tequila por operar sin licencia para vender alcohol

En un operativo de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Monterrey, se clausuró el bar María Tequila por reincidencia

| 08/02/2021 | ionicons-v5-c 13:58 | - Redacción |

Nuevo León.- El lugar, que se ubica en la colonia Buenos Aires, ya había sido sancionado por no contar con la licencia estatal para la venta de bebidas alcohólicas, sin embargo, los encargados hicieron caso omiso y reabrieron el bar.

En el operativo, los inspectores constataron que mantienen la violación al artículo 36 fracción I del Reglamento para los establecimientos de venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas en Monterrey.

Dicha regulación establece que: Son obligaciones de los dueños de los establecimientos en los que se expendan o consuman bebidas alcohólicas y de sus administradores, empleados, operadores o representantes: I. Contar con la licencia o el permiso especial correspondiente que permita al establecimiento iniciar y realizar su actividad.

Además, se destaca que la clientela no respetaba las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno de Nuevo León en materia de salud para evitar contagios por el Covid-19, ya que no se guardaba la sana distancia y la gran mayoría de los asistentes no portaban cubrebocas.