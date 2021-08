Clama por ayuda para cirugía de su hijo

Hospital Universitario le solicita al menos 120 mil pesos para que puedan colocar unas placas a su hijo y poder ser dado de alta

Por: Estrella Gracia

agosto, 02, 2021 11:34

Doña Juanita clama ayuda para que su hijo pueda someterse a una cirugía en el Hospital Universitario, pues luego de sufrir una caída se dañó las cervicales y está internado desde hace más de un mes.

Debido a la falta de recursos, Francisco, de 44 años, no ha podido ser sometido a la cirugía para que le coloquen unas placas y pueda ser dado de alta.



El hospital les solicita por lo menos 120 mil pesos, dinero con el que no cuentan.



"Yo no tengo, de dónde lo vamos a agarrar, ya me cansé, ya pedí, ya empeñé todas mis cosas, ya no tengo".



La desesperación de esta madre de familia, habitante de la colonia Fomerrey 1, al norte de Monterrey, la ha llevado a tocar puertas en el mismo Hospital Universitario, con autoridades y diversas instituciones, pero no ha logrado el apoyo.



"Ya estoy desesperada, a veces estoy bien, a veces estoy en la cama tirada porque a veces no me puedo levantar, yo tengo azúcar, presión y dice mi hija ama no se preocupe porque usted también se va a poner mala, estoy desesperada mija no sé qué hacer"



Francisco, quien es ayudante de un taller mecánico era su único sustento.



"Él es el que me sostiene, yo vendo ropa usada en el mercado, pero pues ahorita no se vende, a veces, así como me voy me vengo, ni 20 pesos vendo, yo por eso le digo toco puertas y le pido a Dios que me ayude".