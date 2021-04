Ciudadanos de Ciénega de Flores 'truenan' contra su alcalde

En un sondeo realizado por INFO7, los ciudadanos desaprobaron estas conductas que quedaron demostradas en audios en los que se involucra a funcionarios municipales en la operación de la campaña de la panista.

"¡Qué mala onda, porque se supone que deben de respetar las elecciones y todo eso, no se dejen intimidar y que lo reporten para que ahora sí se haga justicia", dijo Esther Morales, vecina del centro del municipio.

Otros opinaron que todos los partidos son iguales, pues Casas llegó por el PRD, luego fue independiente y ahora postuló a su esposa por el PAN.

"Cada quién tiene que pensar a quién tiene qué elegir, pero como quiera todos son iguales, no hay a quién irle", manifestó Sofí a Rojas, comerciante de jugos de naranja. ¿Usted cómo califica al alcalde?, se le preguntó a Jacinto Caballero, otro habitante del lugar.

"No pues, nada más con ir a la colonia Los Portales y todo eso, no hemos visto cambios, siempre piden el voto y no ha habido cambios, no se ha visto nada", reclamó el señor Caballero.