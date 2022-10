Ciudad y ladrillos: Vuelven 'a brillar' muebles de antaño

Exposición muestra piezas únicas y memorables de los años 60 y 70,, creadas por la famosa mueblería regia Malinche fundada en 1909

Por: Brenda Garza

octubre, 21, 2022 12:09

La posibilidad de que nuestros ojos disfruten de una de las experiencias más enriquecedoras que los lleven a adentrarse a lo más exclusivo e icónico de la industria mueblera del siglo pasado, ya es "toda una realidad" en Nuevo León.

¿Quién no recuerda las tradicionales sillas la "Malinche"?, aquellas que estaban de moda antes de los 70, que conquistaron cientos de hogares, y que incluso algunos aún pueden presumir de tenerlas en su mobiliario como herencia del abuelo.

Esta peculiar pieza y otras inéditas y elaboradas con diseños exclusivos, forman parte de la exposición "Malinche: 113 años de la silla regia".

Se trata de una muestra histórica ya que se celebra por primera vez en Monterrey y el país, integrada por 50 muebles originales que datan de 1915-1920 a 1973, y que van desde sillas, mecedoras, roperos, peinadores y hasta maleteros y bufeteros.

La sede del evento es el Edificio Lolyta, localizado en el centro de la ciudad, en el cruce de Emilio Carranza y Reforma, y justo ahí, en la planta baja se podrá disfrutar de la exposición de un catálogo de piezas creadas en madera de olmo americano por dicha fábrica mueblera fundada en 1909 por Manuel Reyes y el empresario Cristóbal Treviño, y de la cual hoy se guardan gratos recuerdos.

En una entrevista realizada por Alejandra Sánchez Gálvez, directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México (AAI) México, Rubén Garza, comisario principal del evento, explicó que se trata de un esfuerzo que logró cristalizarse, tras una década de trabajo.

"Teníamos cocinando esta expo desde hace 10 años aproximadamente hasta que por fin se nos hizo. Nos juntamos tres personas, Óscar Estrada, Artemio Salinas y su servidor y por fin decidimos montar una expo donde representa no solamente el mobiliario, queremos mostrar documentos, mostrar ilustraciones y las piezas más icónicas de esta fábrica, que la tuvimos aquí en Monterrey, durante 70 años, de 1907 a 1973", expresó.

Lo relevante es que además no solo se verán piezas icónicas, sino únicas que no se habían visto, por lo que es la primera vez que se van a mostrar ante los ojos del público. "Van a ver unas piezas inéditas que no había visto nadie, donde están los trabajadores con su overol, con la maquinaria, los overoles con el logotipo en la espalda", resaltó.

Malinche fue una empresa enfocada en crear muebles, sillas y accesorios con el más alto nivel de diseño. La marca fue fundada en el año 1909 en Monterrey, Nuevo León.

La muestra "Malinche: 113 años de la silla regia" culmina este domingo 23 de octubre. La entrada es libre.