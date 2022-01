Cierran ocho casinos por no cumplir con el aforo del 50%

El Gobernador Samuel García lanzó un exhorto a los establecimientos para respetar el aforo nuevo del 50 %

Por: Elizabeth Cruz

enero, 09, 2022 13:05

Las Secretarías de Salud y del Trabajo el domingo cerraron al menos ocho casinos que no cumplieron con el aforo del 50 %.

En la rueda de prensa Nuevo León Informa, el Gobernador Samuel García lanzó un exhorto a los establecimientos para respetar el aforo nuevo del 50 %.

"Va a haber tolerancia cero: restaurantes, un teatro, cines... lo que sea, que no cumpla se va a clausurar y si no me creen, pregunten a los casinos cómo les fue: cerramos ocho"

Anunció que para este cumplimiento, se están llevando a cabo auditorías en conjunto a Fuerza Civil y Protección Civil.

"Desde el día de ayer iniciamos con alta presencia en auditorías, verificaciones y rondines por toda la zona Metropolitana"

"Tenemos ahorita desplegados: Fuerza Civil, Protección Civil, auditores de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud entre otras autoridades que tienen competencia; vigilando el respeto irrestricto de estas medidas"

Además pidió a los funcionarios públicos a no salir a eventos sociales para privilegiar en este caso a las escuelas.

"Funcionarios públicos prohibido salir más que a trabajar"

"Prohibido reuniones sociales, no es momento de reuniones sociales"

"Privilegien el estudio desde casa, el trabajo en casa, compras en línea. Traten de no salir y si lo hacen que sea cuidándose"

E insistió en que las nuevas medidas no son simplistas.

"No son medidas simplistas, ni basadas en miedo o ni en populismo"