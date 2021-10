Ciclista de la UANL vuelve a representar a México

Hanna Naomi Lara Garza, de la Preparatoria 7 de la UANL, colaboró para que Nuevo León obtuviera el primer lugar en los Juegos Nacionales CONADE 2021

Por: Melissa Guerrero

octubre, 25, 2021 17:48

Comentarios

Nuevo León.- Hanna Naomi Lara Garza, estudiante de la Preparatoria 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una ciclista que tiene sus metas muy claras y aunque le ha costado trabajo ha sabido salir.

Ella busca ser seleccionada nacional y representar los colores de México.

La universitaria nació en una familia de deportistas, su padre, Romeo Lara, jugó para los Auténticos Tigres, su hermano Romeo para Sultanes de Monterrey, su hermana Paloma también fue ciclista y representante de Nuevo León, y su madre, Paloma Garza, también practicó el deporte.

Hanna comenzó el deporte de ciclismo a las 12 años por la influencia de su hermana, participó en un torneo que la llevó a ser la deportista que es hoy en día.

La carrera de Hanna Naomi iba en ascenso y todo indicaba que conseguiría más medallas en Olimpiada Nacional, pero llegó la pandemia y paró de golpe todo el deporte y la actividad mundial.

Anímicamente, la universitaria no se sentía bien, la pandemia propicio la falta de motivación ya que al no realizarse los Juegos Nacionales no hubo apoyo para competir ni oportunidad de ranquearse, aun cuando era algo que tenía que hacer si volvían a autorizarse las competencias.

La deportista indicó que ya en la competencia venía otra dura prueba, ya que la pandemia continuaba y la exposición al virus era constante.

Pero cumplir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades deportivas y sanitarias la ayudaron a superarlo y obtener buenos resultados en las competencias.

La deportista colaboró para que Nuevo León obtuviera el primer lugar en los Juegos Nacionales CONADE 2021 al conseguir dos medallas de oro y una de plata, además de imponer dos récords nacionales en las pruebas de contrarreloj de 500 metros y velocidad por equipos.

Lara Garza aconsejó a sus compañeros universitarios que disfruten lo que hacen, que busquen no presionarse, ya que eso les facilitará el trabajo y por ende llegarán los resultados positivos.