'Chuchita' da batalla por su vida contra rara enfermedad

Pequeña enfrenta con valentía padecimiento para el cual recibirá una donación de médula ósea de parte de su hermana

Por: Ernesto Ochoa

octubre, 28, 2022 10:42

De 9 años de edad, la niña María de Jesús está dando la gran batalla por su vida.

El Hospital Universitario, donde la atienden de una extraña enfermedad que le ocasiona un hongo en su sistema óseo, ha sido su "hogar" en los últimos tres meses.

Este mal se llama coccidioidomicosis, el cual está diseminado por sus huesos ya que el hongo ingresó al torrente sanguíneo.

"Ella tiene una variante en su sistema inmunológico y la ataca un hongo que se llama coccidioidomicosis diseminado y se le va a los huesos. Hay que sustituir varios huesos, ya la operaron, ya le sustituyeron varios huesitos", expresó Maritza Ivonne Garza, mamá de "Chuchita".

En 2020, "Chuchita" fue diagnosticada con dicha enfermedad que ataca sus huesos, por lo que ha sido intervenida varias veces.

Su única salvación es un trasplante de médula ósea para que su sistema inmunológico se pueda estabilizar.

Su donante será su hermanita Rebeca, quien tiene 6 años, y es compatible para el trasplante. Desde su cama, la pequeña se mostró alegre porque su hermanita será la donante.

"Pronto me harán un trasplante de médula ósea, mi hermana ´Rebequita´ me va a donar su médula ósea porque dicen los doctores que si corrigen mi sistema ya no va a haber más recaídas, porque mis huesos corren peligro", dijo la niña.

Los médicos y enfermeras reconocen a "Chuchita" como una pequeña gran guerrera que lucha, pero su madre Maritza también deberá luchar en otro terreno, pues enfrenta ahora los gastos hospitalarios que rebasan el millón de pesos.