Chofer de ruta trata de obligar a joven a pagar $15 pesos

Video: Especial

Un chofer de la ruta 211 intentó obligar a una joven pagar $15 pesos aun y cuando se informó que el aumento no era oficial.

Por: Andrea Rodríguez

junio, 29, 2022 17:48

Un chofer de la ruta 211 El Pedregal intentó obligar a una joven pagar $15 pesos aun y cuando se informó que el aumento no era oficial y quienes lo aplicarán serían sancionados.

Mediante un video que llegó a la redacción de este medio se puede observar cómo la joven, identificada como Esdra González se sube al camión y paga $12 pesos y le entregan su boleto, sin embargo, el chofer al percatarse que solo le dio $12 pesos comienzan a exigirle que le pague los $15 pesos o regrese el boleto.

La joven se niega a regresar el boleto y comienzan a decirle al chofer que se acababa de dar a conocer que el aumento no era oficial.

"Sino me pagas los $15 dame el boleto", le señaló el chofer.

"Acaba de salir que no, que no es oficial", le contesta la joven.

Durante varios minutos estuvieron discutiendo y al no ceder entregarle el boleto al estarle insistiendo que su pago no estaba completo, el conductor de la ruta urbana le dijo a González que no quería seguir perdiendo el tiempo por lo que pondría de su bolsa el dinero faltante.

"No me estás pagando completo, mira no nos vamos a meter en broncas, yo pongo los $3 pesos yo lo que quiero es irme para mi casa", agregó el chofer.