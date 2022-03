CEE frena a 13 organizaciones que buscaban ser partido

Foto: Especial

El Consejo General de la CEE determinó que 13 organizaciones no cumplieron con todos los requisitos de ley para convertirse en partido político

Por: Rosalinda Tovar

marzo, 02, 2022 21:33

Nuevo León.- De las 21 organizaciones ciudadanas que mostraron su interés por formar un partido político en Nuevo León, 13 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos normativos vigentes en el estado.

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinó que los Avisos de Intención de 13 organizaciones ciudadanas no cumplieron con todos los requisitos de ley, por lo que resolvió darlos por no presentados y, en consecuencia, estas no pueden continuar con los trámites para constituirse como partido político local.

Lo anterior, explicaron los consejeros, debido a que las asociaciones no contestaron en tiempo y forma las prevenciones que se les realizaron para corregir datos en su documentación y cumplir con los requerimientos que establece el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales.

El consejero Electoral, Carlos Alberto Piña Loredo, fue el encargado de ventilar el acuerdo respectivo de la sesión extraordinaria.

Dichas organizaciones son: Creemos Nuevo León, A.C.; Nuevo León Digital; Movimiento Laborista Nuevo León, A.C.; Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Nuevo León, A.C.; Asociación Democrática Neoleonesa, A.C.; Avancemos; Somos más por Nuevo León, A.C.; Más por los Demás; Redes Sociales Progresistas Nuevo León; Por Nuevo León y Por México, A.C.; Fuerza por México Nuevo León, A.C.; Reinicia Nuevo León de en Medio, A.C.; y Avanzando Juntos.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS