Casinos pagarán sólo por máquinas en uso

Foto: Especial

Gobierno de Nuevo León estableció que casinos paguen derechos solamente por las máquinas que estén en uso en sus establecimientos

Por: Rosalinda Tovar

mayo, 06, 2022 19:30

Nuevo León.- Mediante un acuerdo de facilidades administrativas, el Gobierno del Estado estableció que los casinos paguen los derechos solo por las máquinas que se encuentren en uso en sus establecimientos.

Lo anterior, al considerar que debido a la pandemia del Covid-19, algunos negocios de este giro se vieron con la necesidad de cerrar temporalmente una parte de éstas.

La información fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, donde se precisa que el acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Es decir, que este pago de derechos no podrá ser menor a los $19,244 pesos anual.

Como requisito se precisa que los establecimiento deberán contar con domicilio registrado en el territorio del estado; no contar con créditos fiscales estatales no cubiertos a su cargo; no contar con medio de defensa o amparo contra dicha contribución; en caso de ahber promovido medio de defensa o amparo alguno, se deberá acreditar a conclusión total del juicio por desistimiento del promovente.

Así como, presentar una relación inicial de inventario de la totalidad máquinas con las que cuentan, en el que conste el número de serie e información general de la máquina, de conformidad con los formatos expedidos para ese efecto; y presentar puntualmente las declaración informativas de alta y baja de máquinas, mediante el Portal de la Tesorería Virtual en el siguiente sitio: https://egobierno.nl.gob.mx

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS