Casa Hogar Padre Severiano Martínez continúa labor de apoyo

La Casa Hogar Padre Severiano Martínez continúa con su labor de ofrecer techo y educación a menores para brindar mejores oportunidades de vida

Por: Fernando González

junio, 09, 2022 08:53

Hoy conoceremos la Casa Hogar Padre Severiano Martínez, la cual se ubica en la avenida Constituyentes, en la colonia Linda Vista, y que por 74 años ha visto por el futuro de los niños.

Por mucho tiempo fungió como tutelar y probablemente a usted le lanzaron la siguiente amenaza.

"De hecho a muchos de nuestra edad aquí de Monterrey, nos amenazaban con que, si te portabas mal, te llevábamos a la casa del Padre Severiano para que te corrijan", recordó el Padre José Guadalupe Reyes López, director general de la casa hogar

Pero desde hace los 90´s comenzó una nueva etapa.

"Ahora gracias a Dios, pues ya no es correccionales, ahora más bien tratamos de prevenir y proponer para que los niños no vuelvan a caer jamás en conductas inadecuadas y que no haya heridas para ellos, innecesarias", explicó.

Actualmente la casa hogar cuenta con escuela, primaria y secundaria, biblioteca, salón de computo, dormitorios climatizados, un comedor para 150 personas, área de psicología y la iglesia.

"Tenemos una escuela con maestros de excelente nivel, todos han sido evaluados por distintas instituciones, los niños que tenemos aquí son muy especiales, no tienen problemas de aprendizaje tienen problemas sociales, entonces necesitamos un tipo de maestros muy especializados en estos temas", señaló el doctor Ángel Arnaud Franco, presidente del patronato de la casa hogar.

Pero además de su educación básica, los niños de esta casa hogar reciben talleres que van de lo artístico, el deporte y también de entretenimiento.

Si usted desea apoyar puede contactar en redes sociales como Casa Hogar Padre Severiano Martínez.