Cancelarían en San Pedro las 'cheve tarjetas' y volverían a la entrega de despensas

"Voy a lanzar un oficio para exigir lo que quedó estipulado en el Cabildo que fue mi solicitud de que se hiciera una convocatoria urgente para la extraordinaria de la Comisión al Covid y no me han dado respuesta, entonces voy a mandar un oficio, para en calidad de emergencia que nos den una repuesta porque no me han convocado y la sesión fue el martes.

Critican sampetrinos que cheve tarjetas no se usen para comprar artículos esenciales

"Si me tiene sumamente preocupada, este y de ser así ponerle un alto y volver al modo anterior, porque esto no puede estar pasando", recalcó la regidora.

Flores mencionó que mañana están convocados a una sesión extraordinaria, en la que anticipó volverá a abordar la problemática.