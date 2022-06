Califica Samuel de 'corriente' que se coloquen fotos en pipas

La diputada federal del PRI, Karina Barrón, acusó a las autoridades estatales de no permitir que llenara una pipa que llevaba a vecinos de la zona sur

Por: Rosalinda Tovar

junio, 28, 2022 14:55

Después de explicar que se cuenta con un centro de control para la distribución de pipas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García calificó de "corriente" que se coloquen fotografías en estos vehículos de distribución de agua.

Aunque no mencionó nombres, el mandatario resaltó que le daba "vergüenza" que una diputada haya puesto su imagen en una pipa.

Ayer, la diputada federal del PRI, Karina Barrón, acusó a las autoridades estatales de no permitir que llenara una pipa que llevaba a vecinos de la zona sur, a lo que el Estado respondió que si quería ayudar a la ciudadanía removiera la publicidad del vehículo y la pusiera a disposición del gobierno.

"Todos los días a las 4 vemos que tanques se van acabar y desde las 4 de la mañana tenemos un centro de control, -no político- , no quiero la foto de la diputada, de hecho me da vergüenza, ¡qué corriente!

"Es un centro de distribución apolítico técnico que desde las 4 de la mañana sale la pipa a llevar a donde no llega el agua", subrayó el mandatario.

