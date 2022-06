Cae árbol sobre su casa y destruye tinaco

Vecina teme que el árbol haya afectado la estructura de su casa, por lo cual pide apoyo a las autoridades para realizar una inspección

Por: Fernando González

junio, 10, 2022 10:19

Nuevo León.- La señora Leticia Silva despertó asustada la mañana del pasado miércoles, un árbol cayó sobre su casa y destruyó su tinaco.

"Pues se escuchó muy feo el ruido, muy fuerte y se cayó el árbol y me quebró el tinaco de 450 litros de agua, ese ya no sirve, pero lo que me apura es que el árbol vaya a tirar mi placa, están anunciando fuertes lluvias y con la lluvia se moja mas la madera, el tronco y pesa más", dijo Leticia Silva. vecina afectada.

Aún queda en duda si se afectó la estructura de la casa, pero todavía no termina el peligro, pues dicho árbol corre el riesgo de caer de nuevo.

"De hecho la rama está encima de la lavandería de mi casa, el árbol está arriba del techo de mi lavandería, podría estar lavando ahí yo o alguien de mi familia y nos podría caer encima, aparte va a dañar a terceros porque abajo hay otra casa, otra familia y también puede dañar a ellos, no entiendo por qué no me hacen caso en Protección Civil", manifestó.

La señora Silva, ya no sabe a quien pedirle ayuda, pues Protección Civil le dice que ese trabajo no le corresponde y municipio dice que no le compete.

"Ahorita fui, tuve que ir en persona porque no me hacían caso por teléfono, fui a Protección Civil y me dijeron que no les correspondía a ellos, que hablara a municipio y todavía municipio me dice que no puede hacer nada, porque está en terreno ajeno, pero no está en terreno ajeno está en mi placa y en mi propiedad, el árbol no me pertenece y está encima de mi casa, todo, con todo y raíz", indicó.

Ya ha pasado mas de un día y el árbol sigue descansando sobre el techo de esta familia, hasta que alguna autoridad decida hacerse cargo, continuará siendo una amenaza para ellos y para las casas aledañas.