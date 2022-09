Buscan peluche de apego en Santa Catarina; hay recompensa

La madre de una niña está en la búsqueda de un peluche "Minnie Mouse" por el valor sentimental que tiene para su hija

Por: Patricia Agüero

septiembre, 06, 2022 17:08

Anteriormente hemos explicado de la importancia que tienen los objeto de apego para los niños, ya sea un peluche, una mantita u otros.

Su importancia radica en que estos objetos representan el apego que el bebé siente por sus padres, y le ayuda a controlar la ansiedad por separación en determinados momentos.

Lamentablemente, una pequeña perdió su muñeca "Minnie Mouse" de peluche, la cual es muy importante para ella porque es de apego.

De acuerdo con el relato de la madre, el viernes 2 de septiembre, trabajadores del CarWash Syma Santa Catarina ubicado sobre la avenida Manuel Ordoñez le indicaron que el peluche se quedó en una de las bancas del establecimiento, sin embargo, desconocen su paradero ya que ellos no la recogieron.

La mujer detalló que fue alrededor de las 10:00 horas cuando perdieron a la muñeca 'Minnie Mouse' en el car wash.

"Está preguntando mucho por ella Está muy apegada a ella y nos dice que su "bebé" ha de estar muy asustada", explicó la mujer identificada como Janett González.

El peluche es una "Minnie Mouse" con vestido rojo y de tamaño pequeño (20 cms aproximadamente).

La mujer agradeció a la persona que la haya tomado o la haya visto contactarse con ella por inbox o al teléfono celular 81-10-72-32-88. Además, ofreció una recompensa a cambio de recuperar a "Minnie Mouse".

"Mi hija la extraña mucho", finalizó la mujer su publicación.

Cabe señalar que los objetos de apego no se pueden sustituir. Si el niño pierde su objeto de apego sentirá una profunda tristeza, y por mucho que nos empeñemos en buscar sustituto no lo conseguiremos. Y es que el objeto transicional no puede cambiarse por otro, a no ser que sea el propio niño quien decida sustituirlo.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS