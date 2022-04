Busca Nuevo León 'blindar' plan contra el cáncer infantil

El gobernador señaló que seguirán recortado o eliminando programas que no sean prioritarios a fin de darle recursos a las necesidades en materia de salud

Por: Estrella Gracia

abril, 05, 2022 08:14

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ante el Congreso del estado una iniciativa de ley a fin de garantizar la cobertura universal para atención del cáncer en niñas, niños y adolescentes, de manera transexenal.

Ayer, el mandatario estatal y su esposa, Mariana Rodríguez, de Amar a Nuevo León, acompañados por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, entregaron el proyecto legislativo: Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer a la Infancia y la Adolescencia del Estado de Nuevo León.

"Deseo firmemente que esta iniciativa salga, ya no hay prisa porque ya está el proyecto, ya está el programa público, pero que salga muy amplia, muy potente, y que sea el primero de muchas coberturas universales, porque el verdadero sueño del nuevo Nuevo León es que en un mediano plazo haya una cobertura de salud universal para quienes no tienen IMSS, no tienen Isssteleón y no tengan seguro, tengamos un Seguro Popular en Nuevo León.

"El día que logremos articular primera infancia, escuelas de tiempo completo, cobertura universal de cáncer para niños, niñas y adolescentes, educación dual, salud mental para niños, es la única manera de que los grandes retos de hoy, la futura generación que viene, nuestros hijos y nietos tengan toda la capacidad y habilidad de aniquilar estos detalles", expresó García.

Cabe precisar que el gobierno estatal ya arrancó el programa con un fondo de $230 millones de pesos a través de un Fideicomiso de Enfermedades de Alto Costo.

La cobertura incluye diagnóstico, atención integral y seguimiento del cáncer infantil en el Hospital Materno Infantil, el Hospital Universitario y Servicios de Salud del Estado.