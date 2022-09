Brinda Mara Sepúlveda una mirada fresca e íntima de J. Galán

Presenta la escritora el libro "Julio Galán: One Way Ticket", donde ofrece viñetas que dan una novedosa visión del legado del pintor mexicano

Por: Redacción INFO7

septiembre, 06, 2022 18:43

Comentarios

Durante años, Mara Sepúlveda Fernández atestiguó el genio creativo del pintor Julio Galán (1959-2006). Ahora, 16 años después de la muerte de este último, la escritora brinda una ventana única para reencontrarse con el referente del arte pictórico mexicano contemporáneo mediante su nuevo libro "Julio Galán: One Way Ticket", presentado el 1 de septiembre en el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Monterrey.



El evento estuvo acompañado de la inauguración de la exposición "Corazón Mental", instalada en las Galerías 1 y 2 del mismo Centro. La muestra reúne siete obras de Galán y estará disponible hasta el 18 de septiembre. En algunos de dichos lienzos la autora fungió como musa.



"Él (Galán) fue un genio, se adelantó a las necesidades emocionales que todos tenemos, que son las tragedias y las luces, y como bien decía Lacan: no se puede el uno sin el otro", expresó Sepúlveda Fernández. "Cuando empecé a ver a Julio Galán como persona entendí realmente lo que él quería decir".



Ella ha calificado a "One Way Ticket" como una catarsis poética. De hecho, señaló en la descripción de su título que "es una serie de viñetas para leer en libertad. Al escribirlas, me separé de la realidad y de sus límites, dejé volar mi fantasía para recrear, embellecer, destacar, jugar y extrañar menos a Julio". Agregó que empezó a escribir la obra por su padre, Guillermo Sepúlveda, uno de los personajes más importantes de la vida cultural del Estado.



Isaac Olvera, artista y docente de la UDEM, apuntó que "One Way Ticket" da una mirada fresca incluso para quienes conocen la producción de Galán: "al releer a través de la voz de Mara lo que pasa con las obras, las reflexiones y la reanimación de Julio, (volvemos) a ver las obras y conocerlas desde una perspectiva que uno no tenía tan presente", dijo. En la presentación también participó la psicóloga Lupita Castillo.



Decenas de estudiantes de la UDEM asistieron a la presentación de "One Way Ticket". Preguntaron a Sepúlveda Fernández sobre sus anécdotas con el pintor, además de que le pidieron consejos sobre cómo vivir plenamente la vocación artística. Para ello, la escritora enumeró cuatro recomendaciones: asistir a museos, ver tanto arte como sea posible, atreverse a descubrir la propia voz y trabajar incansablemente.



"One Way Ticket" está disponible a la venta en el sitio web marasepulveda.com. El libro tiene la participación de la obra de la artista Paola Celada.