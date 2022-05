Bajo voltaje daña equipo de su restaurante

Denuncia comerciante que falla en el servicio de energía ha puesto en riesgo los equipos de su negocio, por lo que teme perder lo que ha logrado con esfuerzo.

Por: Fernando González

mayo, 11, 2022 10:04

Comentarios

Mario Rubio es un microempresario que decidió emprender un negocio familiar. Abrió un puesto de comida rápida el cual sostiene a su familia, pero desde casi 8 años han tenido problemas con el servicio eléctrico.

"Así en pocas palabras hemos tenido bajo voltaje, el problema lo hemos tenido de ya 6 o 7 años, casi la mayoría de los equipos son 220, lo que nos dicen los de comisión es que una de las dos líneas presenta bajo voltaje", explicó el comerciante.

Hoy estos problemas han incrementado y teme perder lo que ha construido junto con su familia.

"Bueno aquí parpadea mucho la luz, ya de hecho uno de los equipos, la maquina de hielos ya no enciende y por ejemplo el domingo tuvimos que cerrar temprano a las 7, cuando el horario que tenemos es cerrar hasta las 10", señaló.

Pero Comisión Federal de Electricidad no ha querido meter mano y hasta piden que reporten más vecinos para trabajar.

"Si bueno, lo que me dijeron es que hay una falla en la zona fue lo que me dijeron por teléfono y ayer que vino la cuadrilla, se fueron hasta al final de la cuadra, hasta el transformador y me dijeron que ya es un transformador viejo, pero que ellos no lo podían cambiar, que a menos que más vecinos lo reportaran, es lo que me dijeron", comentó.

Su local se encuentra en la calle Tepaneca número 140, colonia Azteca, en Guadalupe.