Autoridades olvidan a migrantes, sociedad regia sale al quite

"En principio debería corresponderle al gobierno federal y todas las instancias de él, o sea atención en salud es al sector salud, desde la parte social a desarrollo social y así subsecuentemente.

"También la ley marca que cada uno de los actores deben de coadyuvar, en este caso en un segundo momento podríamos hablar de los gobiernos locales y hablamos de gobierno estatal y gobierno municipal", indicó Gabriela Zamora, quien fue delegada del Inami en Nuevo León.

Pero no es así, esta ola migrante el principal refugio ha sido la Casa INDI, ubicada en la colonia Industrial, de Monterrey, y que dirige el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez.

Ahí como pueden, familias completas se acomodan en plena vía pública en bolsas de dormir y bajo toldos que el mismo sacerdote ha conseguido.

Lo mismo hacen los presbíteros Luis Eduardo Villarreal, de Casa Nicolás, del municipio de Guadalupe, y Luis Eduardo Zavala, de Casa Monarca, de Santa Catarina, aunque ellos con menor demanda en esta oleada.

"Sabemos que el estado es el primer agente social indicado de resolver, diseñar una política pública que le dé gobernanza al fenómeno, pero el estado está rebasado, una porque no había voluntad política en el gobierno que salió y otra porque tiene que tocar base el gobierno entrante, entonces estamos en una laguna o vacío de atención al migrante por parte del estado", dijo el sacerdote, Luis Eduardo Villarreal, de Casa Nicolás.

A Casa INDI casi todos los días llegan grupos de voluntarios que descargan donativos como comida, agua, ropa y cobijas.

Pero hasta el momento, a pesar de que se le ha buscado para abordar el tema, el delegado del Inami, José de Jesús Barajas, no ha presentado ningún plan para atender el fenómeno como tampoco lo han hecho el estado y el municipio."La sociedad civil, desde todas sus aristas, siempre ha salido a responder a problemáticas que los gobiernos no pueden o no quieren atender", mencionó Zamora.

PIDEN ACTIVISTAS NO CRIMINALIZARLOS