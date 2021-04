Audio evidencia a candidata a la alcaldía de García dispuesta a 'vender' Secretaría

Un audio atribuido a la candidata a la alcaldía de García por el Partido del Trabajo, en la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Claudia Lozano, evidencia que está dispuesta a 'vender' la Secretaría de Desarrollo Urbano a cambio de apoyo para su campaña

| 26/04/2021 | ionicons-v5-c 08:04 | - Azteca Noticias |

Nuevo León.- En el material circulado, se escucha donde le dicen a Claudia Lozano que hay una persona interesada en meter dinero a su campaña, pero a cambio quiere el control de esa dependencia municipal.

La candidata señala que tendrá que pensarlo y podría dar una respuesta en las próximas 72 horas.

"No me importa que yo dé Desarrollo Urbano por 5,6 ó 4 para asegurar mi idea... que obviamente no va a ser por los tres años, hay que decir ´¿qué hay qué hacer? ¿cuáles son los alcances?

"Pero sí lo necesito, lo hablamos, que me den la oportunidad esta semana... que qué esperan con esos 6", se escucha en el audio.

"Me dijo el ingeniero Lozano ´ni siquiera quiero estar aquí, pon a quien tú quieras´", se escucha en el audio.

En el audio, se le escucha decir a la abanderada del Verde que hay que "hablar bien" para que le digan claramente qué se pretende hacer en dicha Secretaría para que luego no le dejen asuntos que comprometan al municipio.