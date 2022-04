Audiencia de 'El Bronco' es diferida para el lunes

Luego de que el exgobernador Jaime "N" presentara problemas de salud, la audiencia en su contra fue diferida para el próximo lunes

Nuevo León.- Después que se pusiera en receso por problemas de salud del exgobernador, Jaime Rodríguez, la audiencia de imputación por la requisa de Ecovía se difirió para el próximo 11 de abril a las 9:30 horas.

Sin embargo, según fuentes el motivo no fueron los malestares del exmandatario sino que los abogados interpusieron un recurso de revocación para enterarse tanto ellos como los imputados de las carpetas de investigación.

La audiencia comenzó a las 14:50 horas, no obstante pasadas las dos horas del proceso, se pidió un receso debido a que Jaime "N" alias "El Bronco" presentó problemas estomacales (diarrea), mareos y dijo que no había dormido bien.

En el proceso que se llevó a cabo de manera virtual y privada, estaban citados además el ex secretario de Economía, Roberto Rusildi Montellano; el ex director de la Agencia Estatal de Transporte, Jorge Alfredo Longoria Treviño; y el ex director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández.

Sin embargo, trascendió que al parecer Russildi no estuvo en la audiencia también por cuestiones de salud.

