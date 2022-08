Atiende IMSS Nuevo León primer parto vertical

La madre y su recién nacida quienes fueron atendidas bajo este modelo, en el Hospital No. 6, se encuentran en casa con excelente estado de salud

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 25, 2022 13:56

De manera exitosa, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) 6 del IMSS, en San Nicolás de los Garza, realizó el primer parto vertical, gracias al programa Atención Materna Integral.

La joven madre, de 19 años, identificada como Marián Idalí Hernández, tuvo la posibilidad de elegir la posición de su preferencia, teniendo un trabajo de parto y su atención por más de tres horas, durante el cual nació una niña de 1.915 kilogramos y 45 centímetros.

El encargado de la Jefatura de Ginecología y Obstetricia del HGZ/MF No. 6, doctor Juan Pablo Cuéllar López, explicó que en el parto vertical se deben reconocer muchas ventajas como el diámetro del canal del parto se abre, ayudando a que sea más corto el periodo de atención; las pacientes suelen tener menos dolor y hay menos incidencias de desgarros de tercer y cuarto grado.

Ante ello, Cuellar López consideró que esta experiencia abrirá la posibilidad de continuar practicando este tipo de técnicas.

"Estamos muy contentos y orgullosos de ser piedra angular en atención obstétrica", dijo Cuellar López.

Tras varios después de su parto, con su bebé en brazos, Hernández recordó sentirse nerviosa al momento de dar a luz debido a que entre contracciones la niña subía en lugar de bajar, razón por la que ella no dudó en aceptar la propuesta de los médicos para sentarse en la silla obstétrica.

"Eso me facilitó tener a la bebé. Me siento muy bien, no tengo ninguna molestia ni nada, fue la mejor opción", comentó al agradecer las atenciones del personal médico.

"Agradezco la atención médica y el apoyo moral que me brindaron, en el parto y después, a mí y a mi bebé. Los felicito por el trabajo que hicieron ya que es también el primer parto que han tenido así y lo recomiendo mucho", dijo Hernández.