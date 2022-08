Asegura Samuel ordenarán desarrollo urbano desenfrenado

Señala gobernador que no es justo que lleguen los desarrolladores y sin permiso y factibilidad estén robando el agua y afectando a los que viven alrededor

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 24, 2022 13:57

Comentarios

Ante los casos de al menos 80 edificios irregulares que se han detectado en diversos municipios del estado y no cuenta con factibilidad de agua, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que meterán cintura al desarrollo urbano desenfrenado.

Esto lo señaló tras dar a conocer que presentará su Plan Maestro de Agua en su gira por Texas y al destacar que parte de este plan es buscar un desarrollo urbano ordenado y sostenible, todo lo contrario, a las irregularidades que están cometiendo los dueños de los mencionados edificios.

"Hablando de desarrollo urbano desenfrenado, 80 edificios construidos ya, unos cínicos ya hasta vendieron los depas y cobraron anticipo.... tenemos que meter en cintura ese desarrollo urbano desenfrenado, excesivo, mordaz, que desparramó a la ciudad y con corrupción o ilegalidades construyeron donde no debían, hay que meterlos en cintura", señaló García.

Pues agregó que no es justo que lleguen los desarrolladores y sin permiso y factibilidad estén robando el agua y afectando a los ciudadanos que se encuentran a los alrededores.

"Llega un desarrollador y sin escrúpulos y a escasos metros hace un edificio de 30 pisos, no me meto en broncas de tráfico y esas cosas, eso es otra cosa, me meto a la bronca de que se va a conectar de la red y va a poner bombas de agua para llevar agua a 30 casas que están ahora en 30 departamentos de manera vertical, sin permiso y sin factibilidad.

"Por eso a veces no llega el agua, porque hay un edificio sin permiso, sin factibilidad, sin estudios de si hay agua o no suficiente, ahí en el centro de Monterrey o San Nicolás, se va a chupar el agua con esas bombas y va a afectar a los miles de vecinos de las colonias", agregó el gobernador de Nuevo León.

Ayer, el gobierno de Nuevo León clausuró el primero de estos edificios que no tienen permiso de agua y que fueron exhibidos por Agua y Drenaje de Monterrey como desarrollos de riesgo, precisamente por no garantizar el servicio.