Asegura alumno agredido en Conalep sufrir trauma psicológico

El estudiante que fue agredido por su compañero en un Conalep, señaló querer volver a clases, pero en otro plantel educativo

Por: Ernesto Ochoa

octubre, 26, 2022 10:31

A más de una semana de que Diego, de 15 años, sufriera una sofocación cuando un compañero de clases le aplicara una llave en su cuello en un salón de clases, los días de angustia aún no acaban.

Desde su hogar en el municipio de Juárez, el menor asegura que desea volver a clases, pero no en el Conalep donde ocurrió el episodio de violencia escolar.

Sin embargo, ahora enfrenta los efectos secundarios de la agresión al sufrir de un trastorno psicológico

"De repente me levanto en las noches con miedo, siento que él está parado enfrente de mi ya no puedo dormir. Sí vivo todavía con el miedo, si salgo no vaya a ser que me lo encuentre a él".

"Yo nada más pido justicia que se pueda hacer algo contra él y pues seguir mis estudios es lo que yo quiero", comentó.

El pasado 18 de octubre un alumno identificado como Gerardo, ahorcó a Diego, en un salón de clases, la agresión fue presenciada y grabada por otros alumnos.

Para Margarita Hernández, madre de Diego, la agresión a su hijo en un aula es un tema que las autoridades lo han tomado muy a la ligera.

Debido a que Diego tiene temor de regresar a la misma preparatoria, le ofrecieron canalizarlo a otro plantel, pero no se ha concretado.

Diego por ahora no está acudiendo a tomar sus clases, pero también requiere del apoyo de un experto en psicología.

A pesar de haber puesto una denuncia, esta según la madre de la víctima no ha prosperado y el autor de la agresión solo se encuentra suspendido en el Conalep, mientras está próxima la fecha de una audiencia.