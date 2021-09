Asegura Aldo Fasci que seguirá en su cargo con Samuel García

Aldo Fasci prevé seguir al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal al comenzar la administración de Samuel García con el fin de dar continuidad

Por: Carlos Campos Silva

septiembre, 09, 2021 13:07

Comentarios

Nuevo León.- El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, planteó que seguirá al frente de esta dependencia estatal, con el fin de dar continuidad a un tema prioritario: la seguridad.

Explicó que, si él o el gobernador electo Samuel García no cambian de opinión, seguirá como secretario de Seguridad Pública del Estado.

"Bueno precisamente eso es lo que se trata de impedir, que haya tanto cambio.

"Se supone si no cambia el gobernador electo, si no cambio de opinión yo, en unos días deberá haber continuidad", dijo Fasci Zuazua.

"No acostumbro mucho a cambiar de opinión, yo se que está de moda que los gobernantes cambien de opinión cada rato, ya ven, ya para que les digo nombres, me iba a resbalar otra vez, pero no, no acostumbro cambiar mucho de opinión", agregó.

Dijo que lo que busca es evitar que se cambie de estrategia de forma constante, tal y como ocurre cuando llega una nueva administración gubernamental.

Insistió que en Fuerza Civil y en la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública se ha hecho un gran esfuerzo y avance, incluso dijo la corporación policaca está certificada.

El tema lo abordó al ser cuestionado por la prensa que se dio cita en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, donde participó en la inauguración del Foro Nacional "La Problemática Juvenil y Sus Retos en el Contexto Actual".

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado