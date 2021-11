Arranca aplicación de segunda dosis para jóvenes en Santiago

Por: María Teresa Lozano

noviembre, 02, 2021 11:53

Este martes arrancó la Brigada Correcaminos para la aplicación de segunda dosis para centennials y millennials de entre 18 a 29 años de edad, así como también para rezagados de segunda dosis de Astra Zeneca de 30 años en adelante, en el municipio de Santiago.

Se registró la llegada de jóvenes desde las 6 de la mañana, quienes desde las 7 pudieron pasar para registrar sus datos y posteriormente ser vacunados a la hora de inicio de la jornada de aplicación que es a las 8 de la mañana y concluye a las 3 de la tarde.

Los puntos de vacunación serán en el Gimnasio Polivalente 21 de Marzo los días martes 2 de noviembre y el miércoles 3, y la Escuela Primaria Rito Torres únicamente el día 3 de noviembre.

Se tiene proyectada la inoculación de 9,500 asistentes entre estos dos días y antes del mediodía del arranque de la brigada ya se registraba la participación de aproximadamente 1,500 personas en su mayoría jóvenes quienes dijeron sentirse bien.

"Sí pues para estar más tranquila y más protegida", dijo Verónica Martínez, de 27 años de edad.

El proceso es ágil y además al final se entrega una botella de agua y aperitivos.

"La verdad me sorprende mucho el servicio que han dado, se me hace muy ágil, muy bueno, también nos dan un agua y unas galletas, también se me hace un buen detalle", compartió Maximiliano Valdez, de 18 años.