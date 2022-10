Arman en San Pedro 'frente común' contra aumento en predial

Lanzan vecinos de San Pedro, activistas y panistas un ¡ya basta! por incrementos en catastro impulsados por el alcalde Miguel Treviño

Por: Andrea Rodríguez

octubre, 28, 2022 07:22

Arman "frente común" vecinos de San Pedro y el Partido Acción Nacional (PAN) para impedir alzas en el impuesto predial, que plantea el municipio que encabeza el alcalde Miguel Treviño.

En tanto, el PAN, en el Congreso local, donde es mayoría, ya definió que votará en contra del aumento.

Al respecto, el presidente de ese partido en dicho municipio, Juan Pablo Castuera, dijo que hay un "frente común" con la sociedad y que este inició cuando sus regidores votaron en contra de la propuesta de Treviño.

"Un frente común o petición por parte del partido, estamos haciendo lo que la ciudadanía al final nos está pidiendo y creo que si en el Congreso podemos lograr parar esta alza, pues prácticamente estamos haciendo la tarea de solicitarle al Congreso que no pase esta decisión irresponsable", dijo Caustera.

Este movimiento toma fuerza luego de que el martes 18 de octubre, el cabildo de San Pedro aprobó un incremento promedio de 13% a los valores catastrales que de ser aprobado se aplicaría a los sampetrinos en 2023 y 2024.

El día 14 de octubre, INFO7 publicó que, en realidad, algunos sampetrinos sufrirían aumentos de hasta 51%, pues el 13% que se prorrateará en dos años, es sólo un promedio. Esto a pesar de que en este 2022, Miguel Treviño ya recetó un aumento de 25% al mismo gravamen.

Al respecto, el legislador panista, Luis Susarrey, dijo en entrevista que su bancada, con 14 diputados, ya definió que votará en contra por tres factores que ya tienen claros.

El primero es que los sampetrinos no quieren el aumento, según una encuesta que realizaron; el segundo es que debido al incremento de 25% de este año mucha gente dejó de pagar y cayeron los ingresos del municipio y, tercero, no se le están dando facilidades a los adultos mayores que si bien pueden tener una propiedad, no tienen ingresos para cubrir el impuesto tan alto.

"El 61% de la gente paga hoy el predial cuando antes lo pagaba el 68%, entonces, el porcentaje de contribuyentes viene a la baja. No se está tomando en cuenta a los adultos mayores que muchas veces tienen un patrimonio, pero no tienen los ingresos para pagarlo o mantener esos ingresos.

"Por esos tres motivos, en el PAN estamos en contra del aumento y en ese sentido vamos a votar en el Congreso. Entendemos que los servicios cuestan, pero también hay que ser empáticos y hay que aprovechar el presupuesto que se tiene hoy para tener mejores obras y mejores servicios", mencionó Susarrey.

De acuerdo al integrante del grupo Pro Montaña, Enrique Burguete, este aumento afecta más a los adultos mayores, quienes son la mayor población de San Pedro, pues los jóvenes se están yendo a vivir a otros municipios.

"Mucho del índice de captación de los expedientes catastrales o del universo está entre personas de 74 años a 56 años que son los dueños de las propiedades, en ese sentido este incremento del predial va a afectar al bolsillo familiar.

"Los ejecutivos, jóvenes o los nuevos matrimonios prefieren emigrar ya sea a Santa Catarina o a la Carretera Nacional por el precio de las unidades en San Pedro, la gran mayoría se está yendo afuera del municipio a comprar", dijo Burguete.

Con información de elhorizonte.mx