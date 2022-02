Arma Guadalupe operativo por el frío en colonias marginadas

Acuden autoridades del DIF Guadalupe a colonias vulnerables para entregar cobijas, ropa invernal y despensas, además de brindar atención médica

Por: Redacción INFO7

febrero, 04, 2022

Ante las temperaturas congelantes que se registran en la zona metropolitana, el municipio de Guadalupe llevó cobijas, ropa invernal, atención médica y despensas a colonias vulnerables como la Vicente Ferrer, ubicada al pie del Cerro de la Silla.

El operativo lo encabezó el presidente del DIF municipal, Tomás Montoya Díaz, quien dijo que por ordenes de la alcaldesa, Cristina Díaz, también acudieron los elementos de Protección Civil municipal para dar recomendaciones a las familias sobre cómo evitar accidentes por el frío.

"Venimos a estas colonias de alta vulnerabilidad donde están familias que necesitan de mucho apoyo para poder mitigar este frente frío, por eso hoy estamos aquí, estamos entregando cobertores, estamos entregando bebidas calientes y apoyo alimentario", dijo Montoya.

La brigada también abarcará las colonias Nuevo Milenio, Nuevo Almaguer, Luis Donaldo Colosio, Unidad Piloto, Nuevo México, El Ranchito y Las Sabinitas.

"Entregamos lo más importante que son recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes que lamentar ante este frente frío.

"Recomendaciones como el no dejar las estufas prendidas, no dejar sus calentones con lo que ellos se guarecen del frío, pues evitar que haya una intoxicación, buscar también que si hay niños pequeños en casa, no les pongan muchos abrigos o cobertores para evitar que se puedan asfixiar", afirmó el funcionario.