Aprueban representación de Congreso en Metrorrey

Se buscará que, al igual que otros organismos, Metrorrey cuente con presencia del poder legislativo, así asegurar una voz popular en temas de infraestructura.

Por: Rosalinda Tovar

junio, 10, 2022 18:20

Este viernes avanzó la iniciativa de reforma que busca que el Congreso local tenga un representante en el Consejo de Administración de Metrorrey.

Tras sesionar la Comisión de Movilidad, se aprobó incorporar a un diputado en la mesa de dicho Consejo.

Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Comisión explicó que otros organismos similares como Agua y Drenaje cuentan con la representación del Poder Legislativo.

"Una de las preocupaciones de nosotros es que la ciudadanía no tenía representación en este consejo porque no estaba presente la figura del diputado, como lo está en otros consejos como el de Movilidad, Agua y Drenaje, entonces no se toma en cuenta el voto popular que se da a través de la figura del Diputado al interior de Metrorrey.

"Por eso decidimos que un diputado tuviera presencia y tuviera un asiento en el Consejo de Administración de Metrorrey, para representar el voto de la ciudadanía en temas de infraestructura, pero sobre todo en el tema de las tarifas en el metro", detalló la legisladora.

Asimismo, dentro de la sesión se avaló la asignación de lugares especiales en los vagones a mujeres, niñas y niños menores de 12 años.

