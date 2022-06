Aprueba NL en comisiones revocación de mandato

La Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León, aprobó reformar la ley para que haya una posibilidad de revocación de mandato al gobernador Samuel García

Por: Frida Rodríguez

junio, 27, 2022 19:03

La Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León, aprobó por mayoría de votos un dictamen el cual tiene la finalidad de reformar a la ley para que haya una posibilidad de que la revocación de mandato se aplique en el actual Gobernador del Estado, Samuel García.

La iniciativa propuesta por los diputados de Acción Nacional, sobre reformar la Ley de Participación Ciudadana en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, dio paso al dictamen el cual se tendría que votar en el Pleno, y una vez aprobado pasaría a validarse las modificaciones en la Constitución Local para que se puedan cambiar los transitorios que establecían aplicar la revocación hasta el siguiente mandatario, y sean aplicable al actual.

El diputado de la bancada naranja, Héctor García quien votó en abstención, señaló que es buena la participación ciudadana, sin embargo, cree que se están quedando cortos al legislar de manera constitucional armónicamente con la legislación local.

"En este caso, veo algunas inconsistencias, incongruencias e incluso excesos, quiero decir que se habla que los diputados y alcaldes también tendrán que estar sujetos a la revocación de mandato, sin embargo, en la realidad no va a suceder porque primero debió armonizarse en la Constitución Local, que no establece que ellos también formarán parte de este suceso, al no ser así, pues no tendrá validez lo que estemos votando"

"La revocación de mandato como toda ley, pues no puede ser retroactiva, quiere decir que sería mentira decir que al actual Gobierno le puede aplicar esta revocación, pues tampoco, será para el otro gobernador porque este ejecutivo entró ya con una ley vigente en donde le da el derecho con las reglas anteriores, estar sujeto o no a la revocación de mandato"

Por su parte, la legisladora de la 4T, Anylú Bendición, quien votó a favor del dictamen, puntualizó que este mecanismo de participación ciudadana es para remover del cargo al ejecutivo ante la pérdida de confianza en el periodo que fue electo.

