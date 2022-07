Aprovechan ojo de agua frente a sus casas para abastecerse

Ante falta de agua, habitantes de Escobedo se abastecen en área natural protegida, ya que de las llaves de sus casas no sale ni una gota

Por: David Cázares

julio, 19, 2022 08:49

Ante los días y días sin una sola gota de agua, habitantes de Escobedo aprovechan para abastecerse del líquido en un área natural protegida ubicada en medio de la urbanización.

Se trata del Ojo de Agua Jardines del Canadá, un pequeño arroyo que surge de un venero ubicado en una plaza pública.

Lo que antes de la crisis hídrica era una oportunidad para convivir con la naturaleza, hoy, se ha convertido en medida para combatir la escasez.

"Aquí nos aliviana bastante el ojito, en la noche viene bastante gente a llevar agua porque ni gota sale de la llave; aquí tenemos gracias a Dios la solución, por lo pronto", comentó Héctor Viveros, quien vive a unos metros del área verde.

El agua de este oasis, habitado por especies como langostinos, pájaros carpinteros y diversos tipos de peces, es utilizada para las actividades diarias de muchos de los vecinos.

"Para el baño y para bañarnos porque no hay más, y al rato vamos a tomar de esta hervida y en refrigerador porque no hay, es lo que veo yo", contó Bernardo Reina.

Y aunque en ocasiones el área es vigilada por elementos de seguridad pública que impiden la explotación del cauce, los vecinos buscan los horarios sin resguardo para abastecerse.

"Todos los días venimos, a diario, nada más que ya nos dicen que no agarremos porque es área verde pero siempre hemos agarrado de aquí, no sé por qué ahora se están poniendo así. Vengo a las 5 de la mañana cuando no hay nadie, que es cuando podemos agarrar", dijo Omero Mendoza.

Los habitantes pidieron mayores alternativas para abastecerse de agua para que así no tengan que recurrir a este pulmón.