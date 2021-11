Apoya Mariana Rodríguez a jóvenes para volver a Nicaragua

Seis jóvenes de origen nicaragüense volvieron juntos a su hogar tras haber vivido tres meses en Nuevo León refugiados en el DIF Fabriles

Por: Elizabeth Cruz

noviembre, 11, 2021 10:27

Antes de partir, solo cinco iban a poder viajar juntos de vuelta a su hogar ya que el otro menor salió positivo a la prueba de Covid-19.

Durante su visita a Fabriles, -que es donde resguardan a adolescentes y migrantes- la titular de la Secretaría de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, fue informada del caso y se empeñó en apoyar a los seis jóvenes quienes habían hecho amistad y buscaban regresar juntos.

"Me pasé a Fabriles y me dicen: oye llegaste justo a tiempo porque ahorita se van unos niños a Nicaragua y otros a Guatemala, ya viene migración en camino", indicó,

"Llego y les digo: chavos, qué onda, cómo están ¿ya están listos para irse? Y me dicen que estaban un poco tristes, porque aquí hemos formado todos una familia y la verdad es que los vamos a extrañar y pues nos vamos a Nicaragua cinco, y uno que vive con nosotros en Nicaragua no se va".

Al joven le realizaron una prueba nueva que arrojó un resultado negativo y se buscó un nuevo lugar en el vuelo.

"Les hicimos la prueba y sale negativo, entonces les dije: este niño se tiene que ir a Nicaragua porque si no es otro tiempo el que tienen que esperar para que les vuelvan a mandar un vuelo".

"Me dijeron en migración que teníamos que agendar con 36 horas de anticipación con la prueba Covid-19, hablo a la aerolínea y me dicen: no, con que la tenga reciente puede hacer la reservación"

Rodríguez, informó en sus redes sociales que realizó todo los trámites con el acompañamiento de los trabajadores de migración hasta lograr que los seis jóvenes volvieran con su familia.

Aunque hubo retraso en la salida del avión, los seis adolescentes pudieron salir hacia Nicaragua la mañana de este jueves.