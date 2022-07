Apadrina Jaime Mausan la 'Expo Ovni' en San Nicolás

La exposición puede visitarse de 5 de la tarde a 9 y media de la noche de martes a domingo.

Por: Ernesto Ochoa

julio, 01, 2022 23:17

Comentarios

El investigador en temas de avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) y seres extraterrestres, Jaime Maussan, fue invitado para apadrinar la Expo Ovni 2022 llevada a cabo en San Nicolás, lugar donde las familias podrán disfrutar de un "encuentro cercano".

El alcalde nicolaita, Daniel Carrillo Martinez, inauguró junto con el periodista y conductor del programa Tercer Milenio, una muestra con una temática con actividad extraterrestre y ambientada en películas de ciencias ficción, mismas que tienen 8 sets.

Para disfrutar de esta exposición, las familias podrán ingresar con solo la aportación de un juguete no bélico y que no use baterías.

El horario para visitar la exposición será de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. horas de martes a domingo, y se encuentra instalado en el Museo de San Nicolás, ubicado en avenida De la Juventud y Ojo de Agua, colonia Potrero Anáhuac.

La exposición esta integrada por personajes y episodios recreados de reportes de sucesos desconocidos como el Caso Roswell, Area 51, y películas como Un mundo extraterrestre, ET, Abducción, Los Hombres de Negro, Desclasificaciones, entre otras.