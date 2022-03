Anuncia gobernador Línea 6 del Metro para Apodaca

El gobernador Samuel García informó que la próxima semana iniciarán los estudios para la Línea 6 del Metro en el municipio de Apodaca

Por: Ernesto Ochoa

marzo, 11, 2022 12:42

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el municipio de Apodaca tendrá la Línea 6 del Metro.

"Por lo tanto si los vecinos del sur de Monterrey no quieren la Línea 5 y no se han puesto de acuerdo, aquí Apodaca por unanimidad la pide y viene la doble pista del aeropuerto, entonces no podemos esperar".

"Le decía a César (Garza) que Apodaca merece justicia, Apodaca merece Metro y que vamos a empezar las ingenierías para empezar a la brevedad", dijo el gobernador.

"Pero si va haber discordia y ellos no quieren la 5 aquí la 6 la piden a gritos", expresó Samuel García.

El anuncio de la Línea 6 del Metro en Apodaca fue realizado durante un evento de entrega de escrituras a más de 400 familias en Apodaca.

Se informó que la Línea 4 ya comenzó, la 5 está pendiente y la 6 se inicia la próxima semana en Apodaca.