Anterior administración de AyD habría desviado 18 mil MDP

Foto: Andrea Rodríguez

Samuel García: El problema del agua que hoy enfrenta Nuevo León viene a causa de una serie de acciones realizadas por la anterior administración de "El Bronco"

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 15, 2022 16:37

Nuevo León.- El Gobernador Samuel García, dio a conocer que la anterior administración de Agua y Drenaje, que era dirigida por Gerardo Garza, desvió hasta $18,000 millones de pesos.

Al dar a conocer esto, el mandatario estatal hizo un llamado al gobernador, a quién le exigió una explicación de por qué dejó sin agua al estado.

"¿Por qué esa irresponsabilidad del gobierno anterior en un tema tan delicado como el agua?... Ahorita que (El Bronco) se la pasa haciendo cartitas en su celda, que nos haga una de porqué nos dejó sin agua, ahora se hace la víctima", mencionó García.

El mandatario estatal explicó que en el caso de las Presas les sacaron el triple de agua de lo que se podía legalmente, no invirtieron en drenaje, en ductos, en automatización, no arreglaron fugas y no cambiaron medidores.

"No tenían plan, nos entregaron una red podrida, imagínense cómo está la red que se tiran 1,000 litros por segundo, lo que ocupamos para bañarnos", agregó el gobernador de Nuevo León.

Entre otras de las irregularidades que se encontraron de la anterior administración, el mandatario estatal también habló de una deuda de $4,000 millones de pesos.

Asimismo, señaló que Agua y Drenaje deja de utilidad $1,000 millones al año como mínimo, sin embargo, cuestionó dónde están los $6,000 millones de pesos que debió de haber tenido de utilidad la administración pasada.

Además, el mandatario señaló que se tiene una cartera vencida de $6,000 millones de pesos, que constan de adeudos de municipios, estado y particulares.

"Es corrupción, ineptitud, son unos malandros, son unos delincuentes, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, por eso hoy estamos pagando toda la ciudad, incluidas nuestras familias, los cortes", señaló García.

