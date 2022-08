AMLO realiza visita exprés a refinería de Cadereyta

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó rápidamente la refinería de Cadereyta, sin embargo, no entró a las instalaciones

Por: Fernando González

agosto, 13, 2022 13:16

Luego de su encuentro con funcionarios en la Planta de Bombeo en el Acueducto China - Monterrey y en la presa Solidaridad-Cuchillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a la refinería de Cadereyta.

Cabe señalar que la visita fue muy rápida, pues el Ejecutivo federal no bajó de su vehículo y permaneció alrededor de 15 minutos en la entrada de la refinería.

Asimismo, en ningún momento entró junto a su equipo a las instalaciones o pasaron el portón de entrada.

En el lugar no ofreció ninguna declaración ya que al no verse rodeado por simpatizantes, los vehículos no se detuvieron y salieron rumbo Monterrey.

El grupo fue escoltado por un convoy de elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.

López Obrador se encuentra en la Sultana del Norte para abordar el tema de la crisis del agua que se registra en la entidad.

