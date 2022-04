Amiga de María Fernanda habla de sus presuntos asesinos

La oradora motivacional mejor conocida como Nery 'La infiltrada' hizo sorprendentes declaraciones sobre las personas involucrados en la muerte de la joven

La familia de María Fernanda Contreras Ruiz fue la primera en confirmar su fallecimiento a través de sus redes sociales. Por su parte, la Fiscalía de Nuevo León lo hizo un día después al tener los resultados de las pruebas genéticas del cuerpo encontrado en un domicilio de Apodaca.

Fue precisamente el pasado viernes 8 de abril cuando Nery, una amiga de María Fernanda sorprendió en su cuenta de Facebook con algunas declaraciones sobre los presuntos involucrados en su muerte.

De acuerdo con la también influencer, una vidente le reveló que tres personas, entre ellos una mujer, están involucrados en el homicidio de María Fernanda y aseveró que se hará justicia.

Pero, lo que más sorprendió a sus seguidores y personas pendientes del caso de María Fernanda, es que presuntamente se trata de personas que ella conocía.

"Tal vez esto se corra de más, pero es gente conocida de ella. Tal vez estoy hablando y diciendo las cosas, ya no me puedo callar, ya no puedo, pero esas tres personas van a pagar porque ella no merecía esto", sentenció Nery en un video en sus redes sociales.

Nery señaló que decidió hacer estas declaraciones, de las cuales tenía conocimiento desde el pasado jueves, porque ya no podía callar más sobre los presuntos responsables del feminicidio de María Fernanda.

Cabe resaltar que la Fiscalía emitió un comunicado en el que explicó que por el momento no darán respuestas a las interrogantes de la sociedad debido a que esto puede afectar la investigación y la detención del o los responsables.

"Una vez concluida la investigación inicial y la imputación correspondiente, que deberá probar los hechos ocurridos en realidad, estaremos en condiciones de establecer la cronología y circunstancias de estos lamentables hechos.", se puede leer en la publicación en Twitter.