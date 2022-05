Amenazan con bloquear calles ante la falta de agua

Habitantes de la colonia Bella Vista, en García, han padecido por cinco días la falta de agua en su sector, complicando las labores dentro del hogar

Por: Fernando González

mayo, 11, 2022 09:48

Tras padecer 5 días sin agua, los vecinos de la colonia Bella Vista, en García, amenazan con cerrar calles en caso de que esta situación persista.

"Es que para mañana a las 8 de la mañana que es inicio de labores en todo el estado de Nuevo León se piensa cerrar la avenida Lincoln a la altura que est´e más cercana al municipio de Monterrey", comentó Omar Galeas, vecino afectado.

Este martirio de cinco días tiene molestos, preocupados y sedientos a los vecinos.

"Hay personas que tenemos adultos mayores, en mi caso por ejemplo tengo a mi mamá, pero hay más vecinos que tienen niños pequeños, personas con discapacidad, las cuales estamos sufriendo sin el agua, sin el agua potable estos días", indicó.

Ahora para ellos lavar los platos se convirtió en un lujo, pues tienen que racionar el agua.

"Hace cinco días están los platos en el lavaplatos porque no hay agua, no te quiero mencionar la situación, y me imagino que en el sector la situación de los baños, de los inodoros cómo deben de estar si tiene cinco días sin el vital líquido", añadió.