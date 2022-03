Amanece Centro de Monterrey con destrozos y múltiples pintas

Tras la marcha por el Día Internacional de la Mujer, calles, tiendas y edificios del Centro de Monterrey amanecieron con pintas y destrozos

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 09, 2022 10:10

Los destrozos y grafittis se hicieron notar en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Avenidas principales como Juárez, Juan Ignacio Ramón y Zuazua fueron cubiertas de pintura verde y morado pintas hechas por las mujeres feministas que el 8 de Marzo salieron a exigir justicia.

En las tiendas departamentales los cristales fueron dañados con pintura o cubiertos con panfletos con frases como: "Se lo debemos a las pibas que no volvieron", "Resiste", "No es no", entre otras consignas que también eran coreadas por las miles de manifestantes.

Los edificios históricos como el Círculo Mercantil Mutualista, terminaron con la fachada destruida por completo.

Otras paredes de los negocios de la avenida Juárez los tapizaron con frases y carteles donde se exige justicia, se pide respeto y se exhibió a los presuntos agresores de las mujeres de Nuevo León.