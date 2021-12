Amaga secundaria de San Nicolás con reprobar a alumnos

“Por medio de este conducto, y de acuerdo a los criterios para la conclusión del ciclo escolar 2021–2022... se le notifica que los educandos que no hayan sido evaluados por no existir los elementos objetivos y suficientes que permitan al docente valorar los conocimientos esperados, no serán acreditados hasta que se reincorporen al servicio educativo de manera presencial, en línea o híbrido”, indica el oficio enviado el pasado 26 de noviembre por la dirección de la Secundaria 2 Profesor Octavio Treviño.