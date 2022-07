Alumnos de la UANL participarán en torneo mundial de robótica

El Torneo Internacional de Robocup 2022 se llevará a cabo en Tailandia del 10 al 17 de julio.

Por: César Daniel Acosta

julio, 01, 2022 17:05

Alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) representarán al país en el Torneo Internacional de Robocup 2022, el cual se llevará a cabo en Tailandia.

Serán nueve alumnos que pertenecen a dos equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) y la Preparatoria 21 ubicada en el municipio de China en Nuevo León.

Ambos son parte de dos grupos universitarios que participarán por México en las categorías 'Rescue Maze' y 'On Stage'.

Los participantes se presentarán de manera virtual desde el Campus Mederos de la UANL, sin embargo la organización que realiza el evento y sede principal será en Bangkok en el país antes mencionados del 10 al 17 de julio.

Cabe mencionar que el evento reunirá a 3 mil participantes de 45 países.

De acuerdo con Jesús Ricardo Guerrero Silvestre, capitán del equipo denominada 'The Robots of the Future', su proyecto está basado en la simulación de un accidente donde no puede haber acceso humano.

Asimismo el equipo competirá con dicho robot de rescate, y con un performance protagonizado por "monstruos automatizados", el cual será presentado por el equipo MXNSTERS con una presentación de una canción o escena de una película con una duración máxima de dos minutos.

Con información de elhorizonte.mx

