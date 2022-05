Alumno que llevó navaja a escuela tendrá atención psicológica

Padres de familia se reunieron con la directora del plantel para solicitar más seguridad y se realice la revisión de mochilas

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 26, 2022 09:36

El alumno que el martes llevó un arma punzo cortante a la escuela y la mostró a sus compañeros, recibirá atención psicológica.

La Secretaría de Educación dio a conocer que tanto el menor implicado como sus compañeros tendrán este beneficio.

Este jueves los padres de familia tuvieron una reunión con la directora a las 07:30 de la mañana para hablar de lo ocurrido.

La señora Fernanda dijo a INFO7 que le preocupaba la seguridad de sus hijos quienes aún temen porque les ocurra algo.

"Nosotras somos las mamás de esos niños que hoy tienen miedo de ir a clases. La directora nos mandó decir con el profesor que no hay que alarmar a los demás, que era una navaja pequeña pero yo confío en mí hija, no miente y me dijo que era una navaja grande, nos basamos en fotografías y comprobamos que era un objeto grande", manifestó.

Por el momento, los padres de familia de otros grupos están igual de preocupados pues temen que ocurra algo si no se controla la situación.

El municipio de Santa Catarina envió una unidad de Policía Mujer Segura para brindar el apoyo a los docentes.

Una fuente informó que el día de ayer jueves, no se localizó el arma punzo cortante en la mochila del menor, sin embargo; pidieron a la directora María del Carmen Ortíz hacer constante el operativo de "revisión mochila".

De ser necesario, también se les brindará atención psicológica grupal y familiar de parte de la administración santacatarinense.

Asimismo, se ofreció a la directora realizar un curso a los menores a cargo del municipio en el que se enseñarán valores y charlas sobre el respeto.

