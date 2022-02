Alertan por venta de medicamento pirata contra Covid-19

Señala experto que Molnupiravir que se ofrece en Nuevo León es falso, peligroso y no debe venderse

Por: Andrea Rodríguez

febrero, 16, 2022 06:54

En la zona metropolitana de Monterrey se oferta un medicamento pirata contra el Covid-19, que es potencialmente peligroso. Se trata del llamado "Mpiravir", que supuestamente es una de las presentaciones del reactivo molnupiravir, un antiviral que recientemente fue autorizado por la FDA para atacar el Covid-19, al menos en ciertos casos.

El medicamento que circula en Nuevo León por venta directa muestra rasgos que evidencian su dudosa calidad, pues de entrada no cumple con las especifi caciones y protocolos legales para venderse legalmente en México o en Estados Unidos.

Para comenzar, en la etiqueta dice que está elaborado en India, sin mostrar permiso sanitario para Norteamérica, y para continuar trae la imagen de un Código QR que no funciona; además, usa una gramática británica y no estadounidense, lo que revela que no está admitido legalmente en nuestra región.

INFO7 pudo constatar que en Monterrey numerosas personas ya han sido víctimas del engaño, porque distribuidores se los han vendido en forma directa y cobrando $12,500 pesos, a pesar de que la Cofepris tiene prohibida la comercialización al público por esta vía.

El infectólogo y epidemiólogo Ricardo Téllez señaló que la venta de este medicamento no está permitida, pues sólo está aprobada para cuando se tendrían cuadros graves de Covid-19 y para personas que requieren hospitalización.

"Molnupiravir es esta molécula nueva de Merck que se autorizó como un tratamiento antiviral contra Covid-19, pero se está utilizando en pacientes que requieren hospitalización y que tienen comorbilidades, hablando de hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, etcétera.

´´Está avalado a nivel internacional el utilizarse, pero sólo el uso hospitalario. "La verdad es que no se debe utilizar como tratamiento para todos los pacientes de Covid-19", indicóTéllez.

En México, dicho fármaco sólo tiene autorización de "emergencia" por parte de la Cofepris, lo cual implica que únicamente puede ser usado en hospitales, por lo que todo el que se venda por fuera, ya sea en farmacias o consultorios, es pirata.

Ante esto, expertos en infectología llamaron a la población a no adquirirlo y mucho menos ingerirlo porque incluso en hospitales no se lo dan a todo paciente Covid, sino solamente a aquellos que tienen comorbilidades.

La misma Cofepris advirtió de tal situación desde el pasado 7 de enero, una semana después de que autorizó el uso de emergencia.

Con información de elhorizonte.mx