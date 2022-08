Aldo Fasci no acudirá a recibir medalla; pide disculpas

Aldo Fasci Zuazua. Foto: Archivo

El ex secretario de Seguridad de Nuevo León se disculpó con el gobernador Samuel García por no poder acudir a recibir la presea al mérito 'Paz y Seguridad'.

Por: Redacción INFO7

agosto, 07, 2022 16:40

Por medio de una carta, el ex secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua se disculpó con el gobernador de la entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda debido a que no podría asistir a recibir la medalla al mérito de la 'Paz y Seguridad '.

Fasci Zuazua mencionó a través de la carta que no podría asistir a la premiación debido a su estado de salud actual.

"En congruencia al estado de salud en el que me encuentro, le pido me disculpe por no poder asistir a dicha ceremonia", dijo al gobernador.

Así mismo, el exsecretario se dijo estar sumamente agradecido y conmovido por tal reconocimiento y pidió comprensión por su decisión de no asistir a la premiación.

"Me encuentro sumamente agradecido y conmovido por el reconocimiento que, hacia algunos de mis ex compañeros de gabinete y un servidor.

"Solicito me comprendan, que asistir a tal ceremonia podría agravar mi salud, amén de tratarse de un inmerecido reconocimiento hacia mi persona, con la seguridad de que, siguiendo las indicaciones médicas, en corto tiempo estaré en condiciones de verlo, saludarlo y reiterarle mi gratitud y reconocimiento." expresó.

Con información de El Horizonte.

