Alcalde da 'ayudita' a su esposa; usan empleados de Ciénega de Flores para campaña

"Anita (empleada de la tesorería municipal) ya mandó lo que tenemos nosotros aquí en presidencia, ahí les encargo todas sus dependencias, ´¡porfa¡´", dice el secretario del Ayuntamiento.

Dichos nombres, según Cabriales, son de quienes están trabajando en "promover el voto" o de plano se quieren sumar a la campaña de la esposa del alcalde.

Empleados puntualizaron que los listados servirán para tener el control de los más de 300 burócratas y obligarlos a ellos y sus familias a votar por Margarita Quiroga el día de la elección.

A quienes no quieran dar su nombre, agregaron, los están amenazando con correrlos de la administración municipal, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

"Si es posible que me pasen un listado de las personas que traen hojas para promover el voto: su nombre, dirección y teléfono y de las personas que quieran sumarse a la campaña, me falta gente en varias colonias, en unas dos colonias; me refi ero ahí a los trabajadores del municipio", afirma Sonia Cabriales quien es funcionaria con licencia.

Los audios fueron enviados entre el 2 y el 23 de marzo a un grupo de trabajo llamado "Directores 2018-2021".

En el caso del secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Sandoval Valdivia él los grabó directamente y los de Cabriales fueron reenviados por este.

Cabriales es regidora suplente y funcionaria municipal aunque con licencia.

"Buenos días, señor Felipe, también necesito que le pase la información a los directores", se escucha que Cabriales le ordena al secretario del Ayuntamiento.

En varios audios, la coordinadora de campaña machaca que estas acciones deberán darse fuera de horarios de oficina para "no cometer delitos electorales", pero varios de los audios del 3 de marzo fueron enviados después de las 9:00 horas cuando ya es hora hábil de trabajo.