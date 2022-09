Ahora sí que la 'regaron'; abundan áreas verdes secas

La prohibición de regar parques, ni con agua tratada, provoca que el vital líquido no se pueda filtrar a la tierra y agrava crisis hídrica

Por: Rosalinda Tovar

septiembre, 01, 2022 07:14

Comentarios

Nuevo León.- La política de "no regar áreas verdes" en la urbe regia es contraproducente y provoca que tengamos menos agua, alertaron expertos.

En la urbe regia, la Secretaría del Medio Ambiente prohibió el riego a partir del pasado mes de febrero y ni siquiera se permite hacerlo con agua tratada en las áreas verdes donde se realizan actividades deportivas o de esparcimiento .

Tal situación está dejando vastas extensiones de parques con pasto seco y árboles sedientos, y a su vez, esa sequía provocó que se agudice la falta de agua en Nuevo León.

Esto significaría que la propia ley contra el riego, propuesta por una autoridad medioambiental, estaría contribuyendo a una mayor escasez de agua. Y es que, según expertos, es necesario contar con una cubierta vegetal "viva" -y no seca- en el mayor espacio posible de la urbe para que se cumpla el ciclo vital del agua, se filtre a la tierra y recargue los mantos freáticos.

Además, señalaron especialistas consultados, el dejar "morir" dichos espacios por falta de riego sólo agravará el déficit de áreas verdes que sufre la zona metropolitana.

En municipios como San Pedro y Monterrey, algunas áreas de los parques Rufino Tamayo, Calzada del Valle, Libertad y Macroplaza lucen con el suelo desnudo porque el pasto se secó ante la falta de agua.

Y es que debido a la crisis hídrica que padece la urbe regia, el 2 de febrero el gobierno del estatal publicó un decreto para prohibir todo riego, y el día 5 del mismo mes lo modificó, agregando que sí pueden recibir agua tratada, siempre y cuando no sean áreas donde se realicen actividades "deportivas y de esparcimiento".

"Artículo Primero: Se suspenden todas las actividades de riego de pasto o zacate en espacios públicos utilizados con fines estéticos; dichos espacios podrán ser regados únicamente con agua tratada.

"Queda excluido de lo anterior, el riego de árboles, así como el zacate utilizado en espacios públicos en donde se realicen actividades recreativas, de esparcimiento o deportivas", señala el decreto.

Alertan: déficit de árboles en la metrópoli regia empeorará

El no regar los parques sólo contribuye a que crezca el problema de la falta de áreas verdes, lo cual ya era un asunto grave en la ciudad, señalaron especialistas.

La Organización Mundial de la Salud establece que una ciudad requiere al menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar.

En la zona metropolitana, de acuerdo con mediciones de organismos especializados, sólo hay 5 metros cuadrados, es decir, un déficit del 75 por ciento.

"Tú puedes ver imágenes de la Ciudad de México y vemos que la cantidad de árboles en Monterrey, que es muchísimo menor y si además vamos a ponerlos todavía en un estrés hídrico mayor, es desalentador", dijo Rosario Álvarez Gutiérrez, directora ejecutiva del organismo Pronatura Noreste AC.

Y para el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, este déficit que sufre la ciudad se ahondó con los incendios forestales.

"Si no tenemos áreas verdes, si no tenemos árboles fuertes y frondosos, ¿Cómo vamos a restablecer y regular el ciclo del agua? Con puro pavimento y con plástico no mejoran, ¡por Dios!

Por eso los incendios forestales son tan grandes en Nuevo León, llevamos 10,000 hectáreas quemadas en siete meses.

"Esas medidas que están implementando no son adecuadas; en su lugar que digan, vamos a conservar lo que tenemos, vamos a regar nuestros pastos, nuestros jardines, nuestros árboles con agua negra, con agua que no sea potable", concretó Martínez Berlanga.

Con información de elhorizonte.mx