Ahora 'la fiesta' en Nuevo León ¡es más aburrida que en Texas!

Reactivan giros de entretenimiento nocturno en el estado, pero solamente hasta las 00:00 horas; mientras establecimientos texanos operan hasta las 02:00, sin cuota de aforos y sin uso de cubrebocas

| 26/04/2021 | ionicons-v5-c 06:40 | - Andrea Rodríguez |

Monterrey, Nl.- La "fiesta" en Nuevo León ahora es más aburrida que la de Texas, pues la gente como cenicientas tienen que retirarse de restaurantes o centros nocturnos a las 00:00 horas.

Esto debido a que Nuevo León tras la pandemia de Covid-19 mantuvo el horario de 00:00 horas con todo y que ya abrió giros de entretenimiento nocturno, como bares, antros y espectáculos.

Mientras que en el pasado a los nuevoleoneses les parecía que la "fiesta" en Texas terminaba muy temprano, por el cierre de las 2 de la mañana, y aquí se acostumbraba cerrar más tarde.

El principal problema, sin embargo, no es la "falta de fiesta", sino que el criterio de limitar horarios podría ser un absurdo, ya que no es considerado científicamente válido para contener el contagio de Covid, según afirman especialistas, pues de hecho no lo utilizan en el resto del mundo.

Y es que, como explican algunos, "el virus no circula más después de las 12 de la noche"; al contrario, es más probable que al haber menos gente sea menos riesgoso salir en la ciudad a esa hora.

En Texas, hoy los bares y antros ya pueden cerrar hasta las 02:00 horas, sin límite de aforo e incluso ya sin el uso obligatorio de cubrebocas.

En cambio, Nuevo León -basado en explicaciones verbales, pero no basadas en estudios-, ha sostenido el argumento de que "después de las 12 la gente se acerca más" y por ello existe más riesgo de contagio, lo cual es debatible, ya que la gente se puede acercar entre sí a cualquier hora del día. Al contrario, las limitaciones de horario afectan económicamente a este sector comercial, pues se reduce su margen de ganancia.

Desde el 10 de marzo en Texas se permitió la reapertura a todos los negocios, operando al 100% de su capacidad y eliminando restricciones.

En Nuevo León, tras más de un año sin operar, esta industria fue reabierta el 8 de abril, pero con la limitación de un aforo del 20% y el horario hasta las 00:00 horas. Hasta el jueves de la semana pasada, lo único que se permitió fue una ampliación a la capacidad, es decir, que podrían incrementar su capacidad del 20 al 30 por ciento.