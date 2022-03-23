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¡Aguas! Este jueves habrá cortes de agua en estas colonias

Este jueves, varias colonias de Monterrey, Santiago y Guadalupe tendrán reducción de agua potable

  • Por: Eduardo Salazar
  • marzo, 23, 2022 20:03

Nuevo León.- Este jueves 24 de marzo continuará el programa "Ahorra te toca a ti", el cual consiste en reducir al máximo la presión de agua potable en un determinado punto del área metropolitana de Monterrey.

Recordemos que la metrópoli regia se dividió en siete zonas, mañana tocará el turno a la zona 4, que comprende a colonias ubicadas en Monterrey, Santiago y Guadalupe.

Aquí te presentamos algunos de los sectores, por municipio, que se verán afectados con la reducción del servicio de agua potable; para ver la lista completa puedes visitar el sitio web: https://ahorratetoca.mx/

MONTERREY

  1. 15 DE MAYO
  2. 15 DE SEPTIEMBRE
  3. 18 DE MARZO
  4. 18 DE MARZO
  5. ACERO
  6. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
  7. AGRICOLA
  8. ALAMOS DE CORREGIDORA
  9. ALFAREROS
  10. ALFONSO REYES 
  11. ALMAGUER
  12. ALMENDROS DE LADERAS
  13. ALTAMIRA
  14. ALTAVISTA
  15. ALTAVISTA INVERNADERO
  16. AMERICA 2
  17. AMERICA ii
  18. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR
  19. AMURA RESIDENCIAL
  20. ANCIRA
  21. ANCON DEL HUAJUCO
  22. ANIA 
  23. ANTARA PRIV. RESIDENCIAL
  24. ANTIGUA
  25. ANTIGUA HDA. SANTA ANITA
  26. ANTONIO VILLARREAL
  27. ARBOLEDAS DE CORREGIDORA
  28. ARGENTINA
  29. ARROYO SECO
  30. ASARCO
  31. AUREA
  32. BALCONES DE ALTAVISTA
  33. BALCONES DE GALERIAS
  34. BALCONES DE SATELITE
  35. BALCONES DEL MIRADOR
  36. BELLA VISTA
  37. BENITO JUAREZ
  38. BERNARDO REYES
  39. BIOMA
  40. BOSQUES DE LA ESTANZUELA
  41. BOSQUES DE LA ESTANZUELA
  42. BOSQUES DE SATELITE
  43. BOSQUES DE VALLE ALTO
  44. BOSQUES DE VALLE ALTO 2
  45. BOSQUES DEL VERGEL
  46. BRISAS DE VALLE ALTO
  47. BUENOS AIRES
  48. BUROCRATAS DEL ESTADO
  49. BUROCRATAS MUNICIPALES
  50. BUROCRATAS MUNICIPALES
  51. BUROCRATAS MUNICIPALES
  52. CAMPESTRE BUGAMBILIAS
  53. CAMPESTRE MEDEROS
  54. CANTABRIA
  55. CANTERIAS
  56. CANTERIAS
  57. CANTU
  58. CARACOL
  59. CAROLCO 
  60. CAROLCO 2° SECTOR
  61. CAROLCO 3° SECTOR
  62. CATUJANES
  63. CATUJANES 2° SECTOR
  64. CEMENTOS
  65. CENTRAL DIEZ DE MARZO
  66. CENTRIKA
  67. CEREZOS DE LADERAS
  68. CERRADA DE LADERAS
  69. CERRADAS DE VALLE ALTO
  70. CERRO DE LA CAMPANA
  71. CERRO DE LA SILLA
  72. CHEPEVERA
  73. CHURUBUSCO
  74. CIUDAD SATELITE
  75. CIUDAD SATELITE
  76. CLUB DEL LAGO
  77. CLUB SONOMA
  78. COLINAS DEL HUAJUCO
  79. COLINAS DEL HUAJUCO
  80. COLINAS DEL SUR
  81. COLONIAL LA SILLA
  82. CONDOMINIOS CONSTITUCION
  83. CONTRY SUR
  84. CONTRY SUR 2
  85. CORTIJO DEL RIO 1° SECTOR
  86. COYOACAN
  87. DEL PASEO DEL MARQUEZ
  88. DEL PASEO RESIDENCIAL
  89. DEL PASEO RESIDENCIAL
  90. DEL PASEO RESIDENCIAL 2° SECTOR
  91. DEL PASEO RESIDENCIAL 3° SECTOR
  92. DEL PRADO
  93. DEL VIDRIO
  94. DEPORTIVO OBISPADO
  95. DESARROLLO URBANO LA REFORMA
  96. EL ENCINO
  97. EL ENCINO (ANTES COTO SAN CARLOS)
  98. EL FORTIN DEL HUAJUCO
  99. EL MILAGRO
  100. EL REFUGIO
  101. EL ROBLE
  102. EL SABINO PRIV. RESIDENCIAL
  103. EL VERGEL
  104. EMILIANO ZAPATA
  105. EMPLEADOS S.F.E.O.
  106. ENCINO REAL
  107. ENCINOS DEL VERGEL
  108. ENCINOS DEL VERGEL
  109. ESFERA CITY CENTER MTY FOMERREY 45 
  110. ESPAÑA 
  111. ESTADIO
  112. ESTRELLA
  113. F.F.C.C
  114. FABRILES
  115. FIERRO
  116. FLOR DE PIEDRA
  117. FLOR DE PIEDRA
  118. FOMERREY 45
  119. FOMERREY 45
  120. FOMERREY XXI
  121. FONTANARES CHURUBUSCO
  122. GARZA NIETO
  123. GONZALITOS
  124. GRANJA POSTAL
  125. HACIENDA DE LA SIERRA
  126. HACIENDA LOS ENCINOS
  127. HDA. SANTA LUCIA
  128. IGNACIO ALTAMIRANO
  129. IGNACIO ALTAMIRANO
  130. INDEPENDENCIA
  131. INDEPENDENCIA
  132. INDUSTRIAL
  133. INDUSTRIAL 
  134. INDUSTRIAL BENITO JUAREZ
  135. INDUSTRIAL LINCOLN
  136. JARDIN DE LAS MITRAS
  137. JARDIN DE LAS TORRES
  138. JARDIN ESPAÑOL
  139. JARDINES DE CHURUBUSCO
  140. JARDINES DE LA ESTANZUELA 
  141. JARDINES DE LA MODERNA
  142. JARDINES DEL CERRO
  143. JARDINES DEL CONTRY
  144. JARDINES DEL CONTRY
  145. JARDINES DEL PASEO
  146. JARDINES ROMA
  147. L.T.H.
  148. LA ALAHMBRA
  149. LA BOQUILLA
  150. LA CAMPANA
  151. LA CONDESA
  152. LA ESTANZUELA
  153. LA FINCA
  154. LA FLORIDA
  155. LA JOYA PRIV. RESIDENCIAL
  156. LA LAGRIMA
  157. LA LAGRIMA DEL NIÑO
  158. LA MODERNA
  159. LA OBRERA
  160. LA PERLA
  161. LA PERLA
  162. LA PRIMAVERA
  163. LA REPUBLICA
  164. LA RIOJA PRIV. RESIDENCIAL
  165. LADERAS
  166. LADRILLERA
  167. LAGOS
  168. LAGOS
  169. LAGOS DEL BOSQUE
  170. LAS BRISAS
  171. LAS BRISAS 11° SECTOR
  172. LAS BRISAS 9° SECTOR
  173. LAS CALLEJAS RESIDENCIAL
  174. LAS CANTERAS
  175. LAS CUMBRES
  176. LAS FLORES
  177. LAS GRANADAS
  178. LAS RETAMAS
  179. LAS RIVERAS
  180. LAS TORRES
  181. LEONES
  182. LEONES
  183. LINCOLN PREMIER
  184. LOMA BONITA
  185. LOMA LARGA
  186. LOMAS
  187. LOMAS DE ALTAVISTA
  188. LOMAS DE MONTECRISTO
  189. LOMAS DEL HIPICO
  190. LOMAS DEL HIPICO
  191. LOMAS DEL VALLE ALTO
  192. LOMAS DEL VERGEL
  193. LOMAS DEL VERGEL 2
  194. LOMAS MEDEROS
  195. LOS AZULEJOS
  196. LOS CRISTALES
  197. LOS FRESNOS
  198. LOS NARANJOS
  199. LOS REMATES
  200. LOS REMATES
  201. LOS ROSALES
  202. LOS SANTOS
  203. LUIS ECHEVERRIA
  204. MADERO NORTE
  205. MAESTRANZAS
  206. MAESTRANZAS
  207. MARIA LUISA
  208. MARIA LUISA
  209. MARTINEZ
  210. MAS PALOMAS
  211. MEDEROS
  212. MEDEROS
  213. MEXICO
  214. MIRADOR
  215. MIRADOR RESIDENCIAL
  216. MISION CANTERIAS
  217. MISION SILLA
  218. MITRAS CENTRO
  219. MITRAS CENTRO
  220. MITRAS NORTE
  221. MITRAS NORTE
  222. MITRAS SUR
  223. MONTELABAN RESIDENCIAL
  224. MONTERREY CENTRO
  225. MONTERREY CENTRO
  226. MONTERREY CENTRO
  227. MORELOS 
  228. MORETTA
  229. MTY CENTRO
  230. MTY CENTRO
  231. MTY CENTRO
  232. NARVARTE
  233. NATURALEZA
  234. NATURALEZA
  235. NOGALES DE LA SIERRA
  236. NOGALES DE LA SIERRA
  237. NOGALES DE LA SIERRA 2
  238. NOGALES DE LA SIERRA 2
  239. NUEVA ESPAÑA
  240. NUEVA ESTANZUELA
  241. NUEVA ESTANZUELA
  242. NUEVA MADERO
  243. NUEVA MORELOS
  244. NUEVAS COLONIA
  245. NUEVAS COLONIAS
  246. NUEVO REPUEBLO
  247. NUEVO REPUEBLO
  248. OBISPADO
  249. OBRERISTA
  250. PABLO A. DE LA GARZA
  251. PALMARES
  252. PARAISO RESIDENCIAL
  253. PARQUE FUNDIDORA
  254. PASEO DEL VERGEL
  255. PASEO DEL VERGEL
  256. PEDREGAL DE LA SILLA
  257. PEDREGAL DE LA SILLA
  258. PEDRO LOZANO
  259. PORTAL DE VALLE ALTO
  260. PORTAL DEL HUAJUCO
  261. PORTON DE VALLE ALTO
  262. PRADOS DE LA SILLA
  263. PREDIO MORONES PRIETO
  264. PRIMERO DE MAYO
  265. PRIV. LA HERRADURA
  266. PRIV. LOS ENCINOS
  267. PRIV. PINOS 1 Y 2
  268. PRIV. ROMA
  269. PRIV. VILLA ALTA
  270. PRIVADA DE LA FUENTE
  271. PRIVADA DEL RIO
  272. PRIVADA DEL VERGEL
  273. PRIVADA EL PIRUL 
  274. PRIVADA FUNDADORES
  275. PRIVADA RESIDENCIAL LAS JACARANDAS
  276. PRIVADA VALLE ALTO
  277. PRIVADAS DE LA SILLA
  278. PRIVADAS DEL PASEO
  279. PROGRESO
  280. REAL DE LA SIERRA
  281. REAL DE VALLE ALTO
  282. REFORMA
  283. RES. ABRAHAM LINCOLN
  284. RESIDENCIAL BOSQUENCINOS
  285. RESIDENCIAL BOSQUENCINOS
  286. RESIDENCIAL DE LA SIERRA
  287. RESIDENCIAL EL ENCANTO
  288. RESIDENCIAL EL URO
  289. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA 1
  290. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA 2
  291. RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA
  292. RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA
  293. RESIDENCIAL LA FLORIDA
  294. RESIDENCIAL LA HACIENDA
  295. RESIDENCIAL LOS OLIVOS
  296. RESIDENCIAL MEDEROS
  297. RESIDENCIAL SAN MATEO
  298. RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
  299. RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
  300. RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
  301. REVOLUCION PROLETARIA
  302. RICON DE LAS MONTAÑAS 
  303. RINCON COLONIAL MEDEROS
  304. RINCON DE LA PRIMAVERA
  305. RINCON DE LA SIERRA ALTA
  306. RINCON DE LAS MONTAÑAS
  307. RINCON DE LOS AHUEHUETES
  308. RINCON DE LOS ENCINOS
  309. RINCON DE VALLE ALTO
  310. RINCON DEL VERGEL
  311. RIVERAS DEL CONTRY
  312. ROMA
  313. RUBEN JARAMILLO
  314. SAN ANGEL SUR
  315. SAN ANGEL SUR
  316. SAN FRANCISCO DE ASIS
  317. SAN GABRIEL
  318. SAN JOSÉ
  319. SAN PABLO RESIDENCIAL
  320. SAN PIO X
  321. SAN PIO X
  322. SANTA FE
  323. SANTA ISABEL
  324. SARABIA
  325. SATELITE ACUEDUCTO
  326. SATELITE ACUEDUCTO 7
  327. SATELITE SECTOR MIRADOR
  328. SIERRA ALTA 1° SECTOR
  329. SIERRA ALTA 1° SECTOR
  330. SIERRA ALTA 2 ° SECTOR
  331. SIERRA ALTA 2° SECTOR
  332. SIERRA ALTA 3° SECTOR
  333. SIERRA ALTA 3° SECTOR
  334. SIERRA ALTA 4° SECTOR
  335. SIERRA ALTA 5° SECTOR
  336. SIERRA ALTA 6° SECTOR
  337. SIERRA ALTA 9 SECTOR 
  338. SIERRA ALTA 9° SECTOR
  339. SIERRA ESCONDIDA 
  340. SIERRA VENTANA 4
  341. SIN ZONA
  342. SORIA
  343. TALLERES
  344. TECNOLOGICO
  345. TERMINAL 
  346. TIJERINA
  347. TORREMOLINOS
  348. TORRES DE SATELITE
  349. TOSCANA 
  350. TREVIÑO
  351. TREVIÑO
  352. UNIDAD MAGUEY
  353. URDIALES
  354. URDIALES 
  355. VALLE DE BOSQUENCINOS
  356. VALLE DE FUNDADORES
  357. VALLE DE LA PRIMAVERA
  358. VALLE DE SANTIAGO
  359. VALLE DEL CRISTAL
  360. VALLE DEL MARQUEZ
  361. VALLE DEL MIRADOR
  362. VALLE MORELOS
  363. VALLES DEL VERGEL
  364. VALPARAISO
  365. VENUSTIANO CARRANZA
  366. VICTORIA
  367. VILLA DE LOS PINOS
  368. VILLA DE LUX
  369. VILLA EL RIO
  370. VILLA FLORIDA
  371. VILLA LAS FUENTES
  372. VILLA LOS PINOS
  373. VILLA SOL
  374. VILLAS CANTERIAS 2° SECTOR
  375. VILLAS DE LINDA VISTA
  376. VILLAS LA HERRADURA
  377. VILLAS LA RIOJA
  378. VILLAS MORETTA
  379. VISTA ALTA
  380. VISTA HERMOSA
  381. VISTANCIAS
  382. VISTANCIAS
  383. VISTANCIAS 1
  384. VISTANCIAS 2

SANTIAGO

  1. SAN PEDRO SAN JOSE SUR
  2. SAN PEDRO SAN PEDRO
  3. SAN PEDRO VALLE DORADO
  4. SANTA CECILIA
  5. SANTA ROSALIA
  6. SANTIAGO CENTRO
  7. VALLE DE SAN FRANCISCO
  8. VALLE DE SANTA ROSALIA
  9. VALLE DE SANTIAGO
  10. VILLA EL ROSARIO
  11. VILLAS DEL LAGO
  12. ZITOON YERBANIZ

GUADALUPE

  1. CONTRY SAN JUANITO
  2. CONTRY SOL
  3. CONTRY SOL
  4. EL REALITO
  5. ESMERALDA
  6. LA HERRADURA
  7. PARAISO
  8. PEDREGAL DEL CONTRY
  9. RINCON DE LA PRIMAVERA
  10. RINCON DEL CONTRY
  11. VALLE DE CHAPULTEPEC
  12. VALLE DEL CONTRY
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