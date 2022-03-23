¡Aguas! Este jueves habrá cortes de agua en estas colonias
Este jueves, varias colonias de Monterrey, Santiago y Guadalupe tendrán reducción de agua potable
- Por: Eduardo Salazar
- marzo, 23, 2022 20:03
Nuevo León.- Este jueves 24 de marzo continuará el programa "Ahorra te toca a ti", el cual consiste en reducir al máximo la presión de agua potable en un determinado punto del área metropolitana de Monterrey.
Recordemos que la metrópoli regia se dividió en siete zonas, mañana tocará el turno a la zona 4, que comprende a colonias ubicadas en Monterrey, Santiago y Guadalupe.
Aquí te presentamos algunos de los sectores, por municipio, que se verán afectados con la reducción del servicio de agua potable; para ver la lista completa puedes visitar el sitio web: https://ahorratetoca.mx/
MONTERREY
- 15 DE MAYO
- 15 DE SEPTIEMBRE
- 18 DE MARZO
- 18 DE MARZO
- ACERO
- ADOLFO RUIZ CORTINEZ
- AGRICOLA
- ALAMOS DE CORREGIDORA
- ALFAREROS
- ALFONSO REYES
- ALMAGUER
- ALMENDROS DE LADERAS
- ALTAMIRA
- ALTAVISTA
- ALTAVISTA INVERNADERO
- AMERICA 2
- AMERICA ii
- AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR
- AMURA RESIDENCIAL
- ANCIRA
- ANCON DEL HUAJUCO
- ANIA
- ANTARA PRIV. RESIDENCIAL
- ANTIGUA
- ANTIGUA HDA. SANTA ANITA
- ANTONIO VILLARREAL
- ARBOLEDAS DE CORREGIDORA
- ARGENTINA
- ARROYO SECO
- ASARCO
- AUREA
- BALCONES DE ALTAVISTA
- BALCONES DE GALERIAS
- BALCONES DE SATELITE
- BALCONES DEL MIRADOR
- BELLA VISTA
- BENITO JUAREZ
- BERNARDO REYES
- BIOMA
- BOSQUES DE LA ESTANZUELA
- BOSQUES DE LA ESTANZUELA
- BOSQUES DE SATELITE
- BOSQUES DE VALLE ALTO
- BOSQUES DE VALLE ALTO 2
- BOSQUES DEL VERGEL
- BRISAS DE VALLE ALTO
- BUENOS AIRES
- BUROCRATAS DEL ESTADO
- BUROCRATAS MUNICIPALES
- BUROCRATAS MUNICIPALES
- BUROCRATAS MUNICIPALES
- CAMPESTRE BUGAMBILIAS
- CAMPESTRE MEDEROS
- CANTABRIA
- CANTERIAS
- CANTERIAS
- CANTU
- CARACOL
- CAROLCO
- CAROLCO 2° SECTOR
- CAROLCO 3° SECTOR
- CATUJANES
- CATUJANES 2° SECTOR
- CEMENTOS
- CENTRAL DIEZ DE MARZO
- CENTRIKA
- CEREZOS DE LADERAS
- CERRADA DE LADERAS
- CERRADAS DE VALLE ALTO
- CERRO DE LA CAMPANA
- CERRO DE LA SILLA
- CHEPEVERA
- CHURUBUSCO
- CIUDAD SATELITE
- CIUDAD SATELITE
- CLUB DEL LAGO
- CLUB SONOMA
- COLINAS DEL HUAJUCO
- COLINAS DEL HUAJUCO
- COLINAS DEL SUR
- COLONIAL LA SILLA
- CONDOMINIOS CONSTITUCION
- CONTRY SUR
- CONTRY SUR 2
- CORTIJO DEL RIO 1° SECTOR
- COYOACAN
- DEL PASEO DEL MARQUEZ
- DEL PASEO RESIDENCIAL
- DEL PASEO RESIDENCIAL
- DEL PASEO RESIDENCIAL 2° SECTOR
- DEL PASEO RESIDENCIAL 3° SECTOR
- DEL PRADO
- DEL VIDRIO
- DEPORTIVO OBISPADO
- DESARROLLO URBANO LA REFORMA
- EL ENCINO
- EL ENCINO (ANTES COTO SAN CARLOS)
- EL FORTIN DEL HUAJUCO
- EL MILAGRO
- EL REFUGIO
- EL ROBLE
- EL SABINO PRIV. RESIDENCIAL
- EL VERGEL
- EMILIANO ZAPATA
- EMPLEADOS S.F.E.O.
- ENCINO REAL
- ENCINOS DEL VERGEL
- ENCINOS DEL VERGEL
- ESFERA CITY CENTER MTY FOMERREY 45
- ESPAÑA
- ESTADIO
- ESTRELLA
- F.F.C.C
- FABRILES
- FIERRO
- FLOR DE PIEDRA
- FLOR DE PIEDRA
- FOMERREY 45
- FOMERREY 45
- FOMERREY XXI
- FONTANARES CHURUBUSCO
- GARZA NIETO
- GONZALITOS
- GRANJA POSTAL
- HACIENDA DE LA SIERRA
- HACIENDA LOS ENCINOS
- HDA. SANTA LUCIA
- IGNACIO ALTAMIRANO
- IGNACIO ALTAMIRANO
- INDEPENDENCIA
- INDEPENDENCIA
- INDUSTRIAL
- INDUSTRIAL
- INDUSTRIAL BENITO JUAREZ
- INDUSTRIAL LINCOLN
- JARDIN DE LAS MITRAS
- JARDIN DE LAS TORRES
- JARDIN ESPAÑOL
- JARDINES DE CHURUBUSCO
- JARDINES DE LA ESTANZUELA
- JARDINES DE LA MODERNA
- JARDINES DEL CERRO
- JARDINES DEL CONTRY
- JARDINES DEL CONTRY
- JARDINES DEL PASEO
- JARDINES ROMA
- L.T.H.
- LA ALAHMBRA
- LA BOQUILLA
- LA CAMPANA
- LA CONDESA
- LA ESTANZUELA
- LA FINCA
- LA FLORIDA
- LA JOYA PRIV. RESIDENCIAL
- LA LAGRIMA
- LA LAGRIMA DEL NIÑO
- LA MODERNA
- LA OBRERA
- LA PERLA
- LA PERLA
- LA PRIMAVERA
- LA REPUBLICA
- LA RIOJA PRIV. RESIDENCIAL
- LADERAS
- LADRILLERA
- LAGOS
- LAGOS
- LAGOS DEL BOSQUE
- LAS BRISAS
- LAS BRISAS 11° SECTOR
- LAS BRISAS 9° SECTOR
- LAS CALLEJAS RESIDENCIAL
- LAS CANTERAS
- LAS CUMBRES
- LAS FLORES
- LAS GRANADAS
- LAS RETAMAS
- LAS RIVERAS
- LAS TORRES
- LEONES
- LEONES
- LINCOLN PREMIER
- LOMA BONITA
- LOMA LARGA
- LOMAS
- LOMAS DE ALTAVISTA
- LOMAS DE MONTECRISTO
- LOMAS DEL HIPICO
- LOMAS DEL HIPICO
- LOMAS DEL VALLE ALTO
- LOMAS DEL VERGEL
- LOMAS DEL VERGEL 2
- LOMAS MEDEROS
- LOS AZULEJOS
- LOS CRISTALES
- LOS FRESNOS
- LOS NARANJOS
- LOS REMATES
- LOS REMATES
- LOS ROSALES
- LOS SANTOS
- LUIS ECHEVERRIA
- MADERO NORTE
- MAESTRANZAS
- MAESTRANZAS
- MARIA LUISA
- MARIA LUISA
- MARTINEZ
- MAS PALOMAS
- MEDEROS
- MEDEROS
- MEXICO
- MIRADOR
- MIRADOR RESIDENCIAL
- MISION CANTERIAS
- MISION SILLA
- MITRAS CENTRO
- MITRAS CENTRO
- MITRAS NORTE
- MITRAS NORTE
- MITRAS SUR
- MONTELABAN RESIDENCIAL
- MONTERREY CENTRO
- MONTERREY CENTRO
- MONTERREY CENTRO
- MORELOS
- MORETTA
- MTY CENTRO
- MTY CENTRO
- MTY CENTRO
- NARVARTE
- NATURALEZA
- NATURALEZA
- NOGALES DE LA SIERRA
- NOGALES DE LA SIERRA
- NOGALES DE LA SIERRA 2
- NOGALES DE LA SIERRA 2
- NUEVA ESPAÑA
- NUEVA ESTANZUELA
- NUEVA ESTANZUELA
- NUEVA MADERO
- NUEVA MORELOS
- NUEVAS COLONIA
- NUEVAS COLONIAS
- NUEVO REPUEBLO
- NUEVO REPUEBLO
- OBISPADO
- OBRERISTA
- PABLO A. DE LA GARZA
- PALMARES
- PARAISO RESIDENCIAL
- PARQUE FUNDIDORA
- PASEO DEL VERGEL
- PASEO DEL VERGEL
- PEDREGAL DE LA SILLA
- PEDREGAL DE LA SILLA
- PEDRO LOZANO
- PORTAL DE VALLE ALTO
- PORTAL DEL HUAJUCO
- PORTON DE VALLE ALTO
- PRADOS DE LA SILLA
- PREDIO MORONES PRIETO
- PRIMERO DE MAYO
- PRIV. LA HERRADURA
- PRIV. LOS ENCINOS
- PRIV. PINOS 1 Y 2
- PRIV. ROMA
- PRIV. VILLA ALTA
- PRIVADA DE LA FUENTE
- PRIVADA DEL RIO
- PRIVADA DEL VERGEL
- PRIVADA EL PIRUL
- PRIVADA FUNDADORES
- PRIVADA RESIDENCIAL LAS JACARANDAS
- PRIVADA VALLE ALTO
- PRIVADAS DE LA SILLA
- PRIVADAS DEL PASEO
- PROGRESO
- REAL DE LA SIERRA
- REAL DE VALLE ALTO
- REFORMA
- RES. ABRAHAM LINCOLN
- RESIDENCIAL BOSQUENCINOS
- RESIDENCIAL BOSQUENCINOS
- RESIDENCIAL DE LA SIERRA
- RESIDENCIAL EL ENCANTO
- RESIDENCIAL EL URO
- RESIDENCIAL LA ESCONDIDA 1
- RESIDENCIAL LA ESCONDIDA 2
- RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA
- RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA
- RESIDENCIAL LA FLORIDA
- RESIDENCIAL LA HACIENDA
- RESIDENCIAL LOS OLIVOS
- RESIDENCIAL MEDEROS
- RESIDENCIAL SAN MATEO
- RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
- RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
- RESIDENCIAL Y CLUB DE GOLF LA HERRADURA
- REVOLUCION PROLETARIA
- RICON DE LAS MONTAÑAS
- RINCON COLONIAL MEDEROS
- RINCON DE LA PRIMAVERA
- RINCON DE LA SIERRA ALTA
- RINCON DE LAS MONTAÑAS
- RINCON DE LOS AHUEHUETES
- RINCON DE LOS ENCINOS
- RINCON DE VALLE ALTO
- RINCON DEL VERGEL
- RIVERAS DEL CONTRY
- ROMA
- RUBEN JARAMILLO
- SAN ANGEL SUR
- SAN ANGEL SUR
- SAN FRANCISCO DE ASIS
- SAN GABRIEL
- SAN JOSÉ
- SAN PABLO RESIDENCIAL
- SAN PIO X
- SAN PIO X
- SANTA FE
- SANTA ISABEL
- SARABIA
- SATELITE ACUEDUCTO
- SATELITE ACUEDUCTO 7
- SATELITE SECTOR MIRADOR
- SIERRA ALTA 1° SECTOR
- SIERRA ALTA 1° SECTOR
- SIERRA ALTA 2 ° SECTOR
- SIERRA ALTA 2° SECTOR
- SIERRA ALTA 3° SECTOR
- SIERRA ALTA 3° SECTOR
- SIERRA ALTA 4° SECTOR
- SIERRA ALTA 5° SECTOR
- SIERRA ALTA 6° SECTOR
- SIERRA ALTA 9 SECTOR
- SIERRA ALTA 9° SECTOR
- SIERRA ESCONDIDA
- SIERRA VENTANA 4
- SIN ZONA
- SORIA
- TALLERES
- TECNOLOGICO
- TERMINAL
- TIJERINA
- TORREMOLINOS
- TORRES DE SATELITE
- TOSCANA
- TREVIÑO
- TREVIÑO
- UNIDAD MAGUEY
- URDIALES
- URDIALES
- VALLE DE BOSQUENCINOS
- VALLE DE FUNDADORES
- VALLE DE LA PRIMAVERA
- VALLE DE SANTIAGO
- VALLE DEL CRISTAL
- VALLE DEL MARQUEZ
- VALLE DEL MIRADOR
- VALLE MORELOS
- VALLES DEL VERGEL
- VALPARAISO
- VENUSTIANO CARRANZA
- VICTORIA
- VILLA DE LOS PINOS
- VILLA DE LUX
- VILLA EL RIO
- VILLA FLORIDA
- VILLA LAS FUENTES
- VILLA LOS PINOS
- VILLA SOL
- VILLAS CANTERIAS 2° SECTOR
- VILLAS DE LINDA VISTA
- VILLAS LA HERRADURA
- VILLAS LA RIOJA
- VILLAS MORETTA
- VISTA ALTA
- VISTA HERMOSA
- VISTANCIAS
- VISTANCIAS
- VISTANCIAS 1
- VISTANCIAS 2
SANTIAGO
- SAN PEDRO SAN JOSE SUR
- SAN PEDRO SAN PEDRO
- SAN PEDRO VALLE DORADO
- SANTA CECILIA
- SANTA ROSALIA
- SANTIAGO CENTRO
- VALLE DE SAN FRANCISCO
- VALLE DE SANTA ROSALIA
- VALLE DE SANTIAGO
- VILLA EL ROSARIO
- VILLAS DEL LAGO
- ZITOON YERBANIZ
GUADALUPE
- CONTRY SAN JUANITO
- CONTRY SOL
- CONTRY SOL
- EL REALITO
- ESMERALDA
- LA HERRADURA
- PARAISO
- PEDREGAL DEL CONTRY
- RINCON DE LA PRIMAVERA
- RINCON DEL CONTRY
- VALLE DE CHAPULTEPEC
- VALLE DEL CONTRY
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