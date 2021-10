Agarra segundo aire turismo de vacunas, pero ¡por los niños!

"El ponerle las dos vacunas estás hablando de $70 mil pesos, no es una cantidad accesible, no es una cantidad que todo mundo tenga acceso, realmente sí afecta el bolsillo de todos, cuando realmente se puede hacer aquí, pero aquí no lo hacen", dijo la sampetrina Grizelda Rodríguez.

INFO7 dio a conocer el pasado 1 de octubre que los viajes aéreos de los regios a los Estados Unidos ya casi igualaron los niveles prepandemia y que, según expertos, el principal motivo es por ir a vacunarse a ese país.

En la zona metropolitana, la agencia de viajes "Adoc Travel Agency & Events", ubicada en Escobedo, ofrece "tours vip"en aviones ligeros privados los cuales trasladan hasta a seis pasajeros a Laredo, Texas.

Su director, Jesús Alejandro González, indicó que desde principios de septiembre está efectuando dos viajes por semana para vacunar menores; el costo por persona es de $756 dólares, equivalentes a poco más de $15,000 pesos.

El servicio incluye prueba de antígenos, trámite de cita para la vacuna, comida, guía de grupo y un tour de compras.

La salida de este servicio es en el Aeropuerto del Norte y el "tour" inicia a las 8:00 horas y el regreso a la ciudad es a las 18:00 horas. Esta "fiebre" por vacunar a los niños en Estados Unidos se da a la par del programa de vacunación transfronteriza para menores que siendo gobernador electo inició el ya mandatario, Samuel García.

Dicho programa consiste en llevar sólo a hijos de trabajadores de empresas seleccionadas por el mandatario para inocularse a McAllen y Laredo.